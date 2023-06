S-a aflat o informație șoc. Anumite alimente care au fost consumate te pot lăsa fără permis. Un experiment realizat de un cunoscut polițist, Tavi Perțea, de la IPJ Bihor, arată că unele produse pot să inducă în eroare aparatul etilotest.

Printre acestea se numără socata sau unele tipuri de înghețată, dar mai există și alte alimente. Înghețata cu lichior şi socata sunt doar două exemple. Au fost cazuri în care apa de gură sau bomboanele cu coniac i-au lăsat pe șoferi fără carnetul de conducere.

De altfel, în urmă cu doi ani o şoferiţă care circula pe autostrada Deva-Sibiu a dat în judecată poliţia după ce a fost prinsă la volan cu o alcoolemie de 0.05 la mie. Instanţa a hotărât că de vină a fost sucul de afine pe care îl băuse cu câteva minute înainte de a fi oprită de poliţişti.

Mai ales dacă nu este proaspătă, această băutură poate fermenta, motiv pentru care aparatul etilotest poate să arate că, de fapt, ați fi consumat alcool.

Experimentul făcut de un polițist

Acest lucru este dovedit de polițistul Tavi Perțea, pe canalul său de TikTok.

„Nu am pus alcool sau ceva care aibă legătură cu alcoolul. Flori de soc, apă, zahăr și lămâie. Și mai sunt, poate, două sau trei ingrediente secrete, dar sigur nu conțin alcool”, explică poliţistul.

La câteva secunde după ce a băut socata, rezultatul etilotestului arată 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Deci rămâneam fără permis, frate! Contravenție, amendă 1.305 lei și 90 de zile fără permis. Eram obligat să dau și testul de redobândire. Sincer să fiu, eu am făcut testul ăsta în glumă! Am zis că nu are cum să iasă de la socată!”, a comentat bărbatul.

Alcoolul poate rămâne în sânge chiar și 24 de ore

Medicii au arătat că în ceea ce privește persoanele care consumă alcool pe stomacul gol, valoarea maximă a alcoolemiei se atinge în 20-30 de minute. Acest lucru se întâmplă deoarece metabolismul este mai rapid şi alcoolul ajunge mai repede în sânge.

Alcoolul poate rămâne în sânge chiar și 24 de ore, mai ales dacă vorbim despre băuturi tari consumate în cantități mari. Metabolizarea alcoolului are loc la o rată de 16 mg alcool/100 ml de sânge pe oră.

Dacă cel care a consumat băuturi alcoolice are o greutate de 70 de kilograme, iată în cât timp va elimina cu aproximaţie alcoolul din corp:

Un litru de vin se elimină între 7 ore şi 9 ore;

O bere de 500 ml se va elimina în aproximativ 2 ore;

100 ml de lichior se elimină în aproximativ 3 ore şi 10 minute;

100 ml palincă se elimină în aproximativ 4 ore şi 10 minute.

Amendă dacă te urci băut la volan

Legea spune că dacă bei și te urci la volan acest lucru constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul a faptei constând în conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune.

Amenda prevăzută în clasa a IV – a de sancțiuni este de la 9 la 20 puncte-amendă, iar punctul de amendă are o valoare de 10% din salariul minim brut pe economie și, conform informațiilor oficiale, în anul 2023 valoarea acestuia nu va mai crește, fiind înghețată la 145 de lei pentru sancțiunile rutiere.