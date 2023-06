Într-un clip postat pe TikTok, polițistul Tavi Perțea a demonstrat că, atunci când a băut o socată preparată din flori de soc, apă, zahăr și lămâie, rezultatul aparatului etilotest a indicat un nivel de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Potrivit Codului Rutier, acest lucru duce la suspendarea permisului de conducere și amendă.

Nu se aștepta ca testul să fie unul pozitiv

Polițistul subliniază că nu a adăugat niciun ingredient care să conțină alcool, a făcut testul în glumă și nu se aștepta ca rezultatul să fie unul pozitiv.

„Nu am pus alcool sau ceva care aibă legătură cu alcoolul. Flori de soc, apă, zahăr și lămâie. Și mai sunt, poate, două sau trei ingredient secrete, dar sigur nu conțin alcool”, explică polițistul Tavi Perțea în clip.

Dacă ar fi fost oprit în trafic ar fi rămas fără permisul de conducere și ar fi primit o amendă de până la 1.305 lei. În acest context, el atrage atenția șoferilor să fie atenți la ce consumă înainte de a conduce, pentru că, aparent, și o banală socată îți poate crea probleme.

„Deci rămâneam fără permis, frate! Contravenție, amendă 1.305 lei și 90 de zile fără permis. Eram obligat să dau și testul de redobândire. Sincer să fiu, eu am făcut testul ăsta în glumă! Am zis că nu are cum să iasă de la socată!”, a spus polițistul.

Ce pedepse prevede, mai exact, legea?

Consumul de alcool la volan se pedepseşte indiferent de valoarea indicată de aparatul etilotest dacă aceasta nu este negativă.

Valorile între 0,001 mg/l şi 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile, în cazul unui accident rutier, suspendarea fiind aplicată pentru 120 de zile.

În cazul în care valoarea indicată de aparatul etilotest depăşeste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, se vor recolta probe de sânge în vederea determinării alcoolemiei. Este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului a cărei valoare depăşeste 0,80 mg/l alcool pur în sânge.

Refuzul şoferului de a se supune la prelevarea de mostre biologice este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare.