Categoria de pensionari care trebuie să dovedească faptul că sunt vii! Cine trebuie să trimită certificatul de viață

Începând din toamna acestui an, acei pensionari români care locuiesc în străinătate vor fi obligați să trimită certificatul de viață de două ori pe an către Casa de Pensii din România, conform noii reglementări prevăzute de legea pensiilor. Această măsură se aliniază cu cerințele legislative recente și are scopul de a asigura actualizarea regulată a statutului beneficiarilor pensiilor externe.

Pentru a menține în continuare dreptul la pensie, pensionarii care trăiesc în afară trebuie să transmită certificatul de viață semestrial, adică în lunile martie și septembrie. Acest document este esențial pentru verificarea faptului că beneficiarul pensiei este în continuare în viață și pentru evitarea posibilelor abuzuri.

În cazul în care pensionarii nu reușesc să trimită certificatul de viață în termenul stabilit, pensia lor va fi suspendată începând cu luna următoare. Această schimbare reprezintă o întărire a măsurilor de control și verificare, comparativ cu cerința anterioară care impunea trimiterea certificatului de viață doar o dată pe an.

Cine nu trimite, nu mai primește pensie

Certificatul de viață este un document oficial care confirmă că persoana care beneficiază de pensie este încă în viață. Documentul trebuie trimis de două ori pe an. Pentru a fi valid, certificatul trebuie să fie semnat de pensionar în fața unei autorități legale din țara în care acesta locuiește sau își are reședința. Printre autoritățile care pot autentifica certificatul se numără instituțiile de asigurări sociale sau pensii, autoritățile administrative locale, sau notarii publici din statul respectiv. Acest proces asigură că documentul este corect și validat conform reglementărilor locale.

În plus, pensionarii trebuie să fie conștienți de faptul că aceste noi cerințe pot implica și costuri suplimentare sau dificultăți administrative, în funcție de sistemul de autentificare disponibil în țara de reședință. Este recomandat ca aceștia să se informeze în prealabil despre procedurile și cerințele specifice din țara lor pentru a evita întârzierile și problemele legate de suspendarea pensiei.

Această schimbare legislativă reflectă eforturile autorităților române de a asigura transparența și corectitudinea în gestionarea pensiilor externe și de a preveni posibile fraude sau erori în procesul de plată a pensiilor.