Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

Raluca Nicolaescu: Continuarea platformei Un Viitor mai Bun, prin care Mastercard și-a concentrat toate resursele către sprijinirea personalului medical din prima linie în lupta împotriva virusului și a decis să construiască, alături de partenerii săi de tradiție, soluții eficiente care puteau răspunde la provocările apărute. A fost o reușită la nivel de echipă, prin prisma mobilizării și concentrării forțelor într-un timp record, cu impact la nivelul comunității, prin contribuția adusă la limitarea efectelor negative.

Pe 11 martie, 2020, Asociația Dăruiește Viață anunța că urma să redirecționeze toate donațiile primite începând cu acel moment, pentru a susține sistemul național de sănătate în lupta pentru combaterea COVID-19. Două zile mai târziu, Mastercard a fost prima companie care s-a alăturat demersului, printr-o contribuție de 100.000 de euro, investită ulterior în achiziționarea de echipamente cruciale în tratarea pacienților, necesare în centrele medicale de pe teritoriul țării. Ulterior, am construit, alături de Kané, proiectul #OMasaDeNepretuit #ACUM, care a făcut posibilă donarea a 45.000 de mese calde către personalul medical din 5 spitale din București, și am colaborat cu stațiile de alimentare OMV Petrom pentru proiectul VIVA Lunch Box, prin care au fost livrate 24.000 de pachete cu alimente către cadrele medicale din cinci spitale din București și Ploiești. Apoi, ne-am alăturat campaniei Donează pentru linia întâi, dezvoltată de eMAG, Banca Transilvania, Bitdefender și Mobexpert, cu o donație inițială de 500.000 de lei, urmată de o contribuție adițională de peste 380.000 de lei, printr-un mecanism de top-up pe donațiile individuale realizate cu card Mastercard, pe platforma campaniei.

Nu în ultimul rând, am lansat „HoReCa Împreună”, un program educațional complex, dedicat profesioniștilor din industria locală, disponibil gratuit, prin intermediul căruia le-am oferit, celor 800 de participanți, resursele și instrumentele necesare pentru o adaptarea rapidă la provocările generate de pandemie, prin 5 module de cursuri online, în vederea relansării business-urilor acestora.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Raluca Nicolaescu: Platforma Un Viitor mai Bun, menționată anterior, care a debutat în martie 2019, Mastercard devenind partenerul pentru inovație al inițiativei #NoiFacemUnSpital, derulată de Asociația Dăruiește Viață, care construiește primul Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România. Toate eforturile locale ale Mastercard, materializate prin produsele, serviciile și parteneriatele Mastercard, au fost direcționate pentru îndeplinirea obiectivului stabilit: facilitarea unei donații de 1.1 mil. de euro până la finalul anului 2019, pentru a asigura dotarea spitalului cu tehnologii și echipamente medicale de ultimă generație.

Campania a avut asociată și o componentă consistentă de comunicare prin ambasadori în social media, personalități stimate de publicul larg și un exemplu de excelență în domeniul lor de activitate, cunoscuți și pentru valorile și conținutul de calitate promovat.

De asemenea, pentru a-i inspira pe consumatori să contribuie la inițiativă și a promova campania pe parcursul anului, artistul Ovidiu Solcan a realizat un proiect amplu de artă vizuală, care a inclus o serie de 10 colaje tematice. Lucrarea, în ansamblu, a simbolizat eforturile colective care au contribuit la ridicarea spitalului. Colajul a fost o prezență constantă la evenimentele organizate sau susținute de Mastercard fiind realizat împreună cu participanții. Pentru fiecare persoană care a contribuit la realizarea lucrării, Mastercard a donat adițional către ONG. Adițional, compania a încurajat posesorii de card Mastercard să doneze pentru #NoiFacemUnSpital, pe www.bursadefericire.ro, adăugând 2 euro pentru fiecare tranzacție realizată cu card Mastercard pe parcursul anului.

Un moment special al campaniei s-a produs cu ocazia concertului susținut de Metallica în 2019 la București. Inițial, Mastercard și-a dorit să dezvolte un parteneriat de brand însă, discutând cu membrii trupei, au ajuns la o soluţie mai bună. Le-am povestit despre iniţiativa #NoiFacemUnSpital şi parteneriatul dintre Mastercard şi Asociaţia Dăruieşte Viaţă, sugerându-le să se alăture cauzei prin direcţionarea sumei de 200.000 de euro, contravaloarea pachetului de Sponsor Principal al concertului, oferit de Mastercard şi BCR, către iniţiativa Asociaţiei Dăruieşte Viaţă. Metallica a decis să adauge 50.000 de euro din propriile încasări și, imediat după concert, anunța, prin fundația sa, All Within My Hands, o contribuție totală de 250.000 de euro, alături de Mastercard și BCR.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Raluca Nicolaescu: Misiunea noastră este de a construi un viitor mai bun pentru comunitate și de a conecta oamenii cu posibilități de neprețuit, oferindu-le experiențe memorabile prin intermediul parteneriatelor, produselor și serviciilor noastre. Mizăm pe inovație și digitalizare, siguranță și securitate, educație și incluziune financiară.

În urmă cu puțin timp am dezvoltat „Pachetul pentru Digitalizarea Afacerii tale”, o suită de soluții pentru accelerarea transformării digitale, dedicată antreprenorilor și IMM-urilor din România ce își realizează operațiunile financiare prin cardurile Mastercard Business emise local.

Vom continua, de asemenea, parteneriatul cu echipa de baschet masculin U16 din cadrul Clubului Știința București, în calitate de susținător principal, pentru a sprijini performanța sportivă și educațională a jucătorilor. De altfel, recent am lansat campania „Ține mingea în joc!” prin care aducem rezultatele echipei, obținute în competițiile naționale și internaționale, în atenția fanilor acestui sport și a publicului larg din România.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Raluca Nicolaescu: Cea mai mare provocare a fost identificarea, în timp record, a soluțiilor care puteau aduce un sprijin real în contextul luptei de limitare a efectelor Covid. Am ales să ne unim resursele cu parteneri de tradiție și, astfel, am putut contrui inițiative cu impact relevant.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Raluca Nicolaescu: Mastercard este un partener solid al administrației locale și centrale pentru reducerea excluziunii financiare, diminuarea economiei gri și creșterea gradului de colectare a taxelor, și suntem deschiși către încheierea parteneriatelor de tip public-privat, unde putem contribui cu experiență globală.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Raluca Nicolaescu: Să fie convins de faptul că the sky is the limit și că orice obstacol, indiferent de cât de dificil poate părea, poate fi depășit prin încredere în forțele proprii și alături de o echipă valoroasă. Aș adăuga și că gestionarea constructivă a eventualelor eșecuri sau provocări, este crucială pentru dezvoltarea profesională și personală.

Eu cred foarte tare și în faptul că cele mai valoroase proiecte sunt cele care contribuie la un viitor mai bun pentru comunitate și că acestea merită tot efortul. Nu în ultimul rând, l-aș îndemna să rămână curios, deschis către oportunități și să-i trateze întotdeauna pe ceilalți cu aceeași doză de respect, decență, profesionalism și diplomație pe care își dorește să o primească.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Raluca Nicolaescu: Cred că marketingul senzorial va prinde tot mai mult avânt în viitor. Brandurile au nevoie să fie mai aproape de consumatori, dar mai ales, să creeze o conexiune emoțională puternică cu aceștia.

Mastercard a făcut primii pași pe acest teritoriu încă de la începutul anului 2019, atunci când a devenit Sonic Brand și anunța noua identitate audio la nivel global. Principiul a fost ca melodia Mastercard să fie recognoscibilă și autentică, dar și ușor de adaptat la nivel global și la diferite genuri muzicale. Pentru producție, Mastercard a colaborat cu muzicieni și artiști experimentați din industria internațională, precum Mike Sinoda, co-fondator și membru al formației Linkin Park, pentru a ne asigura că oamenii, indiferent de țara în care se află, vor rezona cu melodia Mastercard. Aceasta a inspirat și un proiect local, prin colaborarea cu Smiley și HaHaHa Production, care au realizat piesa și videoclipul „De neprețuit” la finalul anului 2019.

Tot în 2019, Mastercard a colaborat cu Ladurée pentru lansarea a două noi arome de macarons, Pasiune și Optimism. Acestea simbolizează două atribute cheie ale brandului: pasiunea și angajamentul Mastercard de a ajuta oamenii să fie mai aproape de lucrurile care contează pentru aceștia, iar optimismul semnifică dorința și eforturile noastre de a construi un viitor mai bun.

Ce vă spune acest cuvânt?

Raluca Nicolaescu: Mă duce cu gândul la sloganul campaniei Priceless, lansată în urmă cu peste 20 de ani, care a trecut dincolo de granițele sectorului financiar-bancar, intrând în cultura populară, inclusiv în România: “There are some things money can’t buy. For everything else there’s Mastercard” – pentru orice altceva, există Mastercard. 😊

Sursa foto: arhiva personală