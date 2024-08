Conceptul de design interior se regăsește în istoria umanității, în diverse forme, încă din cele mai vechi timpuri. Mormintele faraonilor egipteni, palatele împăraților chinezi sau templele maiașe oferă numeroase dovezi că oamenii au fost preocupați nu doar de funcționalitatea construcțiilor înălțate, ci și de estetica lor. Cu toate acestea, cea care a făcut din decorațiunea interioară o profesie în sine a fost actrița Elsie de Wolfe. La începutul secolului XX, starul hollywoodian s-a dedicat pasiunii pentru amenajarea locuințelor, devenind primul designer de interior. La mai bine de un secol distanță, Raluca Dorobanțu poate fi considerată o urmașă directă a acesteia.

Mai ales că, la fel ca Elsie de Wolfe, Raluca și-a urmat pasiunea și nu parcursul profesional. Deși a lucrat mai mulți ani într-o bancă, a avut curajul să facă pasul spre antreprenoriat și să înființeze în 2011 o companie de amenajări interioare. Însă nu în zona rezidențială, ci în alte domenii de activitate, conform Infofinanciar.

A beneficiat din plin și de sprijinul familiei.

„Când am făcut pasul către antreprenoriat, soțul meu activa pe partea de import și distribuție de stofe pentru mobilier. Astfel, trecerea de la domeniul bancar la mediul de business nu a fost una bruscă. A venit ca o continuare și extindere a expertizei deja existente în familie. Dar a fost și ceva ce mi-am dorit dintotdeauna. Mai ales când am realizat că nu mă regăseam cu adevărat în fostul domeniu de activitate”, explică antreprenoarea.

Startul noului business, Chairry Design & Furniture, a necesitat însă muncă intensă. Mai ales pentru că antreprenoarea a pornit la drum cu ideea că trebuie să învețe și înțeleagă în profunzime domeniul. Așa că a început să studieze piața și să participe la evenimentele din industrie.

O provocare importantă a începutului a fost lipsa furnizorilor locali experimentați. Puțini din cei existenți erau dispuși să se plieze pe un model de business încă în dezvoltare.

„Am susținut mereu produsul «Made in Romania». Dar pe vremea aceea găseai cu greu un colaborator care se alinia la standardele din afară. Așa că am început să căutăm parteneri și în afara granițelor. Iar experiența soțului și conexiunile de până atunci au fost un mare avantaj”, rememorează interlocutorul meu.

Cu răbdare și tenacitate, Raluca a reușit să creeze o rețea solidă de furnizori de calitate. În 2012, a încheiat un parteneriat cu o firmă din Spania, un furnizor important de mobilier profesional pentru evenimente, catering, restaurante și hoteluri. A urmat apoi o alta, pentru mobilierul pentru terase, plaje și piscine. Și încă una pentru spații de birouri. Iar apoi, un parteneriat cu un important furnizor de mobilier pentru HoReCa și office din Turcia.

În paralel cu dezvoltarea parteneriatelor, businessul a început să crească. A apărut primul showroom și primul proiect de mare anvergură – amenajarea Hotelului Marshal din București.

Au urmat apoi alte proiecte importante. Iar clienții mari din Capitală – precum AFI Cotroceni sau Therme București – au crescut vizibilitatea companiei. Astfel că s-au înmulțit și proiectele din Timișoara, Oradea, Craiova, Baia Mare și alte orașe mari.

Raluca Dorobanțu s-a implicat activ și în diversificarea ofertei. Lucru care a facilitat intrarea companiei pe segmente noi. Cum a fost cel medical, unde primul proiect datează din 2015, la clinica Regina Maria. Iar apoi cel educațional, în 2017, pentru Facultatea de Arhitectură din Cluj.

Strategia și-a dovedit valoarea mai ales în perioada post-pandemie.

„Cred cu tărie că perioada pandemică a fost cel mai dificil moment prin care am trecut din punct de vedere profesional. Restricțiile au sistat și chiar închis definitiv multe business-uri din domeniul HoReCa. Acesta era obiectul de activitate principal al companiei în 2020. Atunci am înțeles că trebuie să învățăm și să ne dezvoltăm. Să fim și mai atenți la clienții noștri. Astfel, am devenit rapid mult mai flexibili și versatili. Și ne-am îndreptat atenția către alte domenii de activitate, care aveau potențial”, relatează antreprenoarea.