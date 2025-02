În lumea afacerilor, pasiunea joacă un rol esențial. Este motorul curajului și al capacității de a risca, al dorinței de reușită și al nevoii de inovare. Liliana Comăneci și-a construit o poveste de succes. De peste 30 de ani, conduce Quick Deli, o afacere ce prosperă în fiecare zi. Astăzi vorbim despre povestea ei. Antreprenoarea ne-a explicat care este secretul longevității în business.

Liliana Comăneci și-a finalizat studiile la Facultatea de Management al Afacerilor, unde a urmat și un program de masterat. În opinia ei, pentru a ne putea dezvolta, trebuie să fim constant într-un proces de învățare. Din acest motiv, Liliana este în prezent studentă și la Facultatea de Drept, în anul III.

„Tot ce am învățat m-a ajutat în parcursul meu în lumea de business, în special masterul în Managementul Afacerilor. În 1994, am deschis magazinul. Am îmbinat studiul cu practica. Tot ce am citit în cărți am aplicat în afacerea mea. Astfel, rezultatele au venit ușor-ușor și vin în continuare”, a spus Liliana Comăneci.