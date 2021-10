Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a spus că i s-a comunicat faptul că Ordinul nu trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial, nefiind în concordanță cu Constituția.

„E un ordin despre care ni s-a spus că nu trebuie publicat în Monitorul Oficial. Îmi pare rău că ordinul din medicina de dezastre nu e în concordanță cu Constituția României. E dreptul oricăruia să se îndrepte în justiție, vom explica acolo ce am făcut”, a spus Raed Arafat.

Explicația lui Raed Arafat

De asemenea, Raed Arafat mai spus că ordinul privind amânarea unor intervenții medicale reprezintă o prioritizare necesară în contextul actual, secțiile ATI de la spitale fiind pline.

„Ordinul nu închide spitale. Ordinul nu închide serviciile ambulatorii. Persoanele care au nevoie de investigații, care au probleme și vor să fie consultate merg pe același mod pe care au mers: medic de familie -ambulatoriu de specialitate și pot fi consultați. Ordinul pune o prioritizare în cazurile ce pot fi amânate în situația în care ne aflăm. Decizia ce caz poate fi amânat și ce caz nu poate fi amânat este a medicului. Nu se face nici prin ordin, nici de către emitentul ordinului, nici de managerul spitalului.

Am dat exemplu: în loc să am resurse, anestezist, oxigen pentru o operație de hernie de disc care poate fi făcută și peste două săptămâni, prefer ca anestezistul să fie la ATI să îngrijească un pacient care poate peste o oră sau două să fie în stop cardiac. Este prioritizarea resurselor ce am făcut. Este un principiu foarte cunoscut în domeniul medicinei de dezastre. Nu suntem nici prima, nici ultima țară care ia asemenea măsuri. Este o măsură temporară, pe 30 de zile”, a mai spus șeful DSU după ședința de guvern.