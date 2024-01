Pe bordul aeronavei Tarom, unde un pasager s-a automutilat cu o lamă de ras, se aflau mai mulți lideri politici importanți. La scena terifiantă au asistat Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, și fosta ministra Rovana Plumb.

Aceste informații au fost confirmate direct de către Mircea Geoană, care ocupă poziția de număr doi în cadrul NATO.

Conform unor informații transmise de surse Tarom pentru Digi24.ro, ieri noapte, în timpul cursei Tarom Bruxelles-Otopeni, desfășurată cu avionul Boeing 737-700, a avut loc un incident periculos. După decolarea de la Bruxelles, un pasager român din clasa economică a început să se certe cu membrii echipajului. Acesta a început să adreseze diverse injurii și amenințări.

Pasagerul avea o stare psihică negativă vizibilă

Echipajul și pilotul au acționat conform procedurilor. Cu toate acestea, pasagerul nu a încetat comportamentul agresiv. El avea o stare psihică negativă vizibilă.

„Echipajul de cabină și pilotul comandant al cursei au procedat în stricta conformitate cu procedurile naționale și interne ale companiei dar pasagerul turbulent nu a dorit să înceteze fiind într-o stare psihică vizibil negativă”, au dezvăluit sursele citate.

Episod de automutilare la bordul avionului Tarom

La aterizare, s-a solicitat intervenția poliției și a serviciului de securitate al Tarom. Pasagerul s-a retras în clasa business. El a recurs la automutilare cu o lamă de ras ascunsă sub limbă.

Acest episod a provocat răspândirea sângelui în zona cabinei pentru pasagerii din clasa business.

„În atare condiții s-a cerut prezenta la avion după aterizarea la Otopeni dar în momentul în care pasagerul în cauză a observat urcarea la bordul avionului a celor de la poliție și serviciul de securitate al Tarom s-a așezat pe un loc la clasa business și s-a automutilat puternic cu ajutorul unei lame de ras ascunse sub limbă la controlul de securitate efectuat la îmbarcarea pe aeroportul din Bruxelles. Automutilarea sa a făcut ca sângele să se împrăștie puternic în zona cabinei pentru pasagerii business până să poată interveni echipele de intervenție”, a mai spus sursa menționată.

ATENŢIE! Imagini cu un puternic impact emoţional. Puteţi vedea aici fotografiile de la faţa locului.

Se cercetează cum a trecut cu lama de controlul de securitate

Pasagerul, considerat inițial normal, nu a fost adus cu escortă la avion. La controlul de securitate efectuat la aeroportul din Bruxelles se fac investigații. Cercetările urmează să determine modul în care acesta a trecut de acesta cu lama. Automutilarea a fost făcută intenționat, cu scopul de a fi condus la camera de gardă a unui spital și de a încerca să fugă.

Potrivit companiei aeriene, în interesul siguranței pasagerilor, comandantul, împreună cu echipajul, au analizat posibilitatea aterizării pe aeroporturi în proximitatea rutei de zbor, în afara destinației inițiale. Această opțiune a fost abandonată pe măsură ce se observau perioade de stabilitate coTratttttttttmportamentală. Pasagerul avea și manifestări de calm, după primirea avertismentelor.

S-a cerut intervenția de urgență a Poliției

După aterizare, atitudinea pasagerului a escaladat. Echipajul a solicitat sprijin din partea echipei de securitate TAROM și a Poliției de Frontieră. În momentul sosirii reprezentanților Poliției, pasagerul a recurs la un act extrem de automutilare. El s-a retras în cabina de pasageri clasa Business.

TAROM precizează că, în scopul protejării pasagerilor, aceștia au fost debarcați prin ușa din spate a aeronavei. Zona incidentului a fost izolată pentru a facilita intervenția echipei medicale în acordarea asistenței specializate pasagerului. Acesta este acum internat în spital pentru recuperare.

Compania Națională de Transport Aerian TAROM SA ia în considerare inițierea unei acțiuni în instanță împotriva pasagerului. Astfel, se are în vederea descurajarea unor astfel de comportamente. În plus, compania are în intenție și recuperarea pagubelor cauzate.