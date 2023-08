Potrivit lui Raed Arafat, valul de morți de pe litoral se datorează oamenilor iresponsabili care intră în apa mării, în ciuda arborării steagului roșu de către salvamari. Arafat a trimis un mesaj aventurierilor, menționând că pun în pericol și viața salvamarilor:

“În momentul în care salvamarul emite un avertisment, pune steagul roșu, înseamnă că este periculos să intri în apele mării. Din păcate, în fiecare an avem această discuție. În fiecare an sunt oameni care încalcă aceste avertizări, nu le respectă și intră. Şi tragediile se repetă (…) Avem trei decese de la un singur eveniment, să zicem, plus doi care au fost duşi la spital, iar în altă locație, tot la Mamaia, avem o persoană care a fost scoasă în stare gravă” a declarat Raed Arafat, potrivit Antena 3 CNN.