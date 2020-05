Explicatii referitor la acuzatiile nefondate lansate de "libertatea"

Azi dimineata Libertatea a publicat un articol in care ma acuza ca as fi "amenintat" o firma. Inregistrarea voce facuta de cineva in 2018 apare tocmai acum in contextul complex in care ne aflam. Subiectul este unul inchis din momentul din care doua instante s-au pronuntat in favoarea IGSU si nu in favoarea firmei. Ca sa fie mai usor de intele am realizat o scurta inregistrare prin care am explicat cele intamplate.

