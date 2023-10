La ediția din 2022 a Romanian Hospitality Awards, Radu Savopol, cofondator 5 to go, a câștigat marele premiu la categoria „Cel mai bun antreprenor din HoReCa”. Totodată, 5 to go, cel mai mare lanț de cafenele din Sud-Estul Europei, a ocupat locul al II-lea la categoria „Cel mai inovator brand”. Revista Capital a stat de vorbă cu Radu Savopol pentru a afla mai multe despre ingredientele responsabile de ascensiunea fulminantă a lanțului de cafenele pornit, în 2015, într-un garaj de 10mp din Piața Lahovari, despre provocările din industria ospitalității dar și despre planurile de viitor pe care echipa 5 to go le pune la cale.

Revista Capital: Felicitări pentru premiul „Cel mai bun antreprenor” la Romanian Hospitality Awards 2022! Ce înseamnă această recunoaștere pentru dvs. personal și pentru 5 to go?

Radu Savopol: Mulțumesc. Romanian Hospitality Awards reprezintă un proiect extrem de important pentru industria HoReCa, un eveniment relevant care aduce împreună profesioniști și branduri puternice, iar acest titlu de „Cel mai bun antreprenor” este o realizare valoroasă, într-o industrie atât de provocatoare cum este cea a ospitalității. Mă onorează în primul rând pentru că este o performanță în sine să câștigi încrederea a sute de mii de consumatori și totodată a unui juriu format dintr-un număr semnificativ de personalități și membri de top din această industrie. Este pe cât de motivant, pe atât de dificil să fii considerat un punct de reper în domeniul în care activezi. Însă, este o recunoaștere care se datorează într-o măsură foarte mare echipei pe care o am alături, francizaților, partenerilor 5 to go care cu angajamentul și implicarea lor fac în fiecare zi ca misiunea mea să fie una mai ușor de gestionat.

Calitățile necesare în HoReCa

Revista Capital: Care considerați că sunt principalele calități și abilități care v-au ajutat să obțineți această distincție?

Radu Savopol: Aș putea spune că încrederea în propriul feeling a contribuit exponențial la toate deciziile pe care le-am luat de-a lungul carierei și elementul care a condus la demararea multor proiecte provocatoare. Până la urmă, cred că succesul unui business vine dintr-un mix între matematică și creativitate/feeling.

O pondere cel puțin la fel de mare o are implicarea, timpul investit în dezvoltarea brandului 5 to go. 24 de ore din 24, 7 zile din 7 sunt implicat în tot ce are legătură 5 to go. Iar pe măsură ce business-ul avansează și obținem rezultate din ce în ce mai bune, dedicarea și concentrarea trebuie să fie prezente în proporție de 100%.

Chiar dacă investește multă încredere în propriul feeling, cofondatorul 5 to go afirmă că oferă o atenție deosebită studiilor și analizelor de piață, mai ales în perioadele în care se pregătește să dea curs unor noi oportunități de dezvoltare.

„Noi facem permanent analize de piață și ne adaptăm tendințelor momentului, preferințelor clienților și comportamentelor de consum, pentru că toate acestea sunt garanția unei șanse reale de a ne atinge obiectivele atunci când dăm curs unei noi oportunități de dezvoltare. Ne-am îmbunătățit constant portofoliul de produse și am mizat pe un set de valori care fidelizează oamenii indiferent de contextul global. Pentru că întotdeauna gustul bun, calitatea, diversitatea și un preț care să reflecte toate acestea, dar totuși accesibil, vor atrage clienții și îi vor determina să revină cu drag într-un loc. Tocmai de aceea am obținut rezultate foarte bune, peste așteptări, chiar și în plină pandemie”, afirmă cofondatorul 5 to go.

Pariurile câștigătoare

Radu Savopol: Este foarte important să-ți asumi riscuri (…) când crezi în potențialul lor benefic

Chiar dacă rezultatele înregistrate de 5 to go în timpul pandemiei au fost unele bune, acea perioadă rămâne în memoria lui Radu drept una extrem de dificilă și solicitantă. Cu toate acestea, deciziile și schimbările implementate la nivelul businessului, în răspuns la restricțiile impuse de pandemia COVID-19, s-au dovedit câștigătoare pe termen lung, afirmă acesta, adăugând că, în orice business, „este foarte important și să fii flexibil și să-ți asumi riscuri, atunci când situația o cere și când crezi în potențialul lor benefic”.

În ceea ce privește sfaturile pe care le-ar acorda tinerilor antreprenori care debutează în HoReCa, Radu Savopol a răspuns, pe nerăsuflate, faptul că cel mai important lucru este ca antreprenorul să pună clienții în centrul afacerii lui, să fie aproape de aceștia și să se asigure constant că serviciile pe care le oferă sunt de calitate.

Cum arată viitorul HoReCa

Revista Capital: Cum vedeți evoluția pieței HoReCa în România în următorii ani și ce tendințe considerați că vor domina?

Radu Savopol: Creșterile de prețuri la ingrediente și diminuarea puterii de cumpărare vor fi resimțite în continuare și vor avea cu siguranță un impact semnificativ asupra întregii piețe. Însă, HoReCa este un domeniu extrem de versatil, așa că ne vom adapta din mers. În privința tendințelor, cred că sustenabilitatea trebuie să devină o preocupare constantă pentru orice brand – clienții sunt mai atenți la alegerile lor și optează adesea pentru variante mai sănătoase, bio, vegane sau organice, așadar trebuie să le oferim ceea ce își doresc.

83% dintre clienții 5 to go își doresc să găsească produsele brandului și în afara cafenelelor

„Suntem din ce în ce mai prezenți în zona de retail pentru că ne dorim să fim aproape de clienții noștri în cât mai multe moduri. Proximitatea este unul dintre pilonii strategici ai 5 to go. De altfel, am realizat și un studiu alături de Reveal Marketing Research și nu mai puțin de 83% dintre respondenți își doreau să găsească produse 5 to go și în afara cafenelelor. Tocmai din acest motiv am diversificat portofoliul de produse dedicate segmentului de retail și am lansat recent rețeaua FAST SHOP by 5 to go, pentru a face disponibile produsele noastre în cât mai multe locuri, chiar și acolo unde deschiderea unei cafenele nu ar fi posibilă sau rentabilă: pentru ca achiziționarea lor să fie cât mai facilă pentru consumatori”, afirmă Radu Savopol.

Revista Capital: Ce îi trebuie în plus unui antreprenor care dezvoltă un business în franciză?

Radu Savopol: 5 to go a atins deja borna de 500 de cafenele deschise local și un total de aproximativ 280 de francizați, cifre de care suntem mândri. Dar sunt foarte mulți factori care ne-au adus aici. Nu există un set de reguli, un șablon sau o scurtătură care să te conducă către succes. Oricine care vrea să se dezvolte în zona asta trebuie să fie în primul rând dispus să facă eforturi, să fie la curent cu noutățile și tendințele din industrie, să participe la evenimente locale și internaționale, să fie informat și să aibă o strategie foarte bine pusă la punct.

Iar un business în franciză implică un plus de empatie și disponibilitate pentru a rămâne aproape de fiecare francizat în parte și a-l sprijini cu know-how de fiecare dată când are nevoie de un sfat.

Radu Savopol: Pentru noi este mereu o provocarea anticiparea trendurilor

Vorbind despre atenția acordată trendurilor care apar la nivel internațional în industrie, Radu Savopol afirmă că aceasta este o preocupare constantă pentru echipa 5 to go.

„De altfel ne-am adjudecat cu mare mândrie locul 2 în categoria „Cel mai inovator brand”, din cadrul Romanian Hospitality Awards 2022. Așadar nu putem neglija avântul digitalizării, automatizării și tehnologizării în toate domeniile, ținem pasul cu tendințele. Evident, tehnologia este de mare ajutor și în industria cafelei, avem aparate performante care ne ajută să facem economie de timp și să obținem rezultate mai bune, iar pentru că interesul oamenilor pentru această zonă este din ce în ce mai pregnant, toamna asta am lansat și prima băutură creată cu ajutorul inteligenței artificiale”, adaugă Radu Savopol.

În ceea ce privește următorii pași din planul de dezvoltare a brandului 5 to go, Radu vorbește despre continuarea strategiei de dezvoltare locală, concomitent cu atacarea de noi piețe internaționale.

„Începând cu anul 2024 vom deschide prima filială la Bratislava, în Slovacia, unde vom demara un proiect ambițios de 50 de locații pentru o perioadă de 4 ani. În plus, rămâne în picioare planul de a atinge numărul de 1000 de cafenele în România în următorii 4 ani,” promite Radu Savopol.

Despre Hospitality Culture Institute

Romanian Hospitality Awards este un proiect dezvoltat de Hospitality Culture Institute, centru de resurse pentru antreprenorii din ospitalitate. Misiunea Institutului este de a identifica tendințe cu impact economic, social, politic și cultural și de a împărtăși know-how și soluții aplicate. Cele mai importante proiecte ale Hospitality Culture Institute sunt Romanian Hospitality Awards, F&B Business Accelerator, Hospitality Culture Research, Intimate Roundtable Conversations și Urbea Food Fest.