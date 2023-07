În cursul zilei de miercuri, 19 iulie, președintele rus Vladimir Putin a participat la o videoconferință cu membri ai Guvernului de la Moscova. În cadrul acestui eveniment, liderul de la Kremlin a vorbit despre refuzul Occidentului de a se conforma cu cererile sale în ceea ce privește prelungirea acordului referitor la cerealele ucrainene.

Președintele rus spune că Occidentul dă dovadă de aroganță și obrăznicie.

”Doar aroganţă şi obrăznicie, pur şi simplu. Promisiuni şi vorbe goale. Şi s-au compromis singuri cu asta”, a declarat liderul de la Kremlin. ”A fost subminată autoritatea, între altele, a conducerii Secretariatului ONU, care a acţionat ca un garant al acordului cerealelor”.

În timp ce spunea că Occidentul dă dovadă de aroganță, președintele Vladimir Putin a spus că țara pe care o conduce a dat dovadă de „miracole de răbdare şi toleranţă”.

”Occidentul a făcut totul pentru a deraia acordul cerealelor, n-a precupeţit niciun efort”, a continuat președintele rus Vladimir Putin, citat de presa internațională.

Președintele rus a mai vorbit și despre îngrășăminte, despre care aduce aminte că nu a avut voie să le doneze celor mai sărace țări.

Pe de altă parte, președintele Vladimir Putin a mai spus că Moscova analizează posibilitatea de a reveni în acordul privind cerealele, însă doar dacă se va ține cont de prevederile acestuia.

Liderul rus spune că prevederile acordului trebuie implementate fără nicio excepție pentru ca Federația Rusă să revină în acordul cerealelor.

”Toate obstacolele trebuie să fie ridicate din calea băncilor ruseşti şi instituţiilor financiare care ajută în aprovizionarea cu hrană şi îngrăşăminte. Asta include conectarea lor imediată la sistemul de reglementare bancară internaţională SWIFT”, cere liderul de la Kremlin.

Nu în ultimul rând, președintele rus Vladimir Putin a mai precizat, în cadrul evenimentului anterior menționat că ”Nu avem nevoie de promisiuni şi idei în acest sens. Avem nevoie de respectarea acestor condiţii”.

Putin has named his conditions for Russia to return into „the grain deal.”

He said that Russian grain and fertilizers would have to be un-sanctioned, Russian banks reconnected to SWIFT and supplies of spare parts for agricultural machinery resumed.

Obviously, the Kremlin… pic.twitter.com/BZR2n0TazM

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 19, 2023