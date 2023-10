Israelul ajută palestinienii să plece spre nord

Luni seară, pe 16 octombrie, Eylon Levy, purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, a vorbit despre efortul depus de Israel în lupta sa împotriva organizației Hamas. Potrivit acestuia, Israelul lucrează cu parteneri internaționali pentru a-i ajuta pe palestinieni să plece spre zone mai sigure.

„Israelul lucrează cu partenerii internaționali pentru a crea o zonă sigură în fâșia Gaza prin care palestinienii să poată pleca prin Nord spre zone mai sigure. Știm că în aceste zone au loc lupte intense. Israelul a fost tras într-un război de Hamas. Nu este un război pe care ni l-am ales, prin urmare nu ne rămâne decât să luptăm și să câștigăm și pentru a putea distruge infrastructura Hamas și militanții Hamas care au organizat masacrul de pe 7 octombrie. Forțele armate israeliene au eliminat cel puțin șase lideri Hamas, inclusiv pe cei care au condus masacrul de acum câteva zile”, a declarat el pentru Antena 3 CNN.

Eylon Levy a precizat, totodată, că militanții Hamas au furat provizii din depozitele din Palestina.

„Astăzi o agenție ONU a spus că militanții Hamas au furat combustibil și medicamente din propriile depozite din Palestina. Este vorba despre ajutoare care au fost donate de comunitatea internațională pentru a sprijinii palestinienii”, a spus purtătorul de cuvânt al guvernului israelian.

2.000 de soldați americani, pregătiți pentru o eventuală desfășurare în Gaza

Armata americană a selectat aproximativ 2.000 de soldaţi pentru a se pregăti pentru o eventuală desfăşurare în sprijinul Israelului, relatează The Wall Street Journal şi Associated Press, care citează sub acoperirea anonimatului oficiali americani.

Potrivit celor doi oficiali americani, Pentagonul a trimis ordine de „pregătire pentru desfăşurare” către aproximativ 2.000 de soldaţi americani pentru a fi gata să răspundă în războiul dintre Israel şi Hamas.

Trupele respective sunt staţionate în prezent atât în interiorul Orientului Mijlociu, cât şi în afara acestei zone, inclusiv în Europa, au adăugat aceștia.

Nu este clar în ce circumstanţe ar putea SUA să desfăşoare trupele sau unde. Decizia Pentagonului semnalează însă faptul că Washingtonul se pregăteşte să sprijine trupele israeliene în cazul în care Israelul ar lansa o incursiune terestră în Gaza.

Oficialii au mai precizat că este vorba despre personal care provine din toate serviciile armate americane şi care este implicat în misiuni precum consilierea şi sprijinul medical.

Aceşti militari nu sunt destinaţi să servească într-un rol de luptă. Trupele ar urma să acopere o varietate de roluri de sprijin, precum sprijin medical suplimentar sau sprijin pentru muniţii explozive, asigurarea unei securităţi suplimentare la punctele de trecere, a explicat unul dintre oficiali.

Chiar dacă acești soldați nu ar fi trimişi în Israel, ar putea fi trimişi în ţări din regiune.

Potrivit WSJ, niciun militar din trupele de infanterie nu a fost pus pe lista celor care au primit ordinul de pregătire pentru desfăşurare.