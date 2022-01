Potrivit surselor, Ciolacu, Cîțu și Kelemen Hunor au căzut de acord ca până luni fiecare partid să prezinte propuneri de soluții care să acopere și perioada de după 1 aprilie.

Această decizie vine în contextul în care Guvernul va adopta săptămâna viitoare ordonanța de urgență privind noile măsuri de sprijin pentru facturi pentru populație și firme, a anunțat miercuri premierul Nicolae Ciucă.

„Am discutat cu ministrul Energiei și se lucrează la partea de conținut a ordonanței de urgență pe care doresc să o finalizăm până vineri dimineață. Ministurl de Finanțe, ministrul Agriculturii, ministrul Economiei, ministrul antreprenoriatului și turismului, ministrul Justiției și ministrul Transporturilor trebuie să finalizeze partea de conținut astfel încât la ministerul Energiei să finalizăm această ordonanță să putem să o punem în transparență publică cel mai târziu vineri dimineață astfel încât săptămna viitoare înainte de ședința săptămânală să adoptăm această ordonanță de urgență”, a spus premierul, înaintea ședinței de Guvern.

Soluția pentru scăderea facturilor la energie

Luni seară, după ședința coaliției, premierul Nicolae Ciucă a anunțat că guvernul va lua o serie de măsuri pentru scăderea facturilor la gaze și curent prin OUG. El a explicat că, în urma unui acord al coaliției, plafonul la energie electrică şi la gaz va scădea, iar limita de consum va creşte.

„Am reuşit să ajungem la un acord astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei per KW. De asemenea, limita consumului să crească de la 300 de KW la 500 de KW pentru care se calculează acest preţ, practic, reiese o compensare de 0,291 lei per KW, ceea ce va însemna că la consumator se vor percepe 0,68 bani pe KW. Pentru IMM, pentru consumatorii mari, non casnici, va fi plafonat preţul la un leu pe KW. La gaz plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei pe KW, iar limita de consum pentru cinci luni de zile va creşte de la 1.000 la 1.500 de KW. De asemenea, se va aplica un discount de 40%, de la 33 la 40%, asigurându-se astfel un preţ de 0,221 lei per KW. Pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industria alimentară se va asigura un preţ de 0,37 lei per KW”, a spus Ciucă, la Parlament, potrivit Agerpres.

„Se aplică de la 1 februarie la 31 martie. Impactul bugetar este de 3 miliarde de lei. Sunt 1 milion de facturi trimise greșit. Nu se renunță la liberalizarea pieței”, a mai spus Ciucă.