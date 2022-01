Se rupe Coaliție? Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a replicat dur la declarațiile făcute de Rareș Bogdan, care a prezis că actuala coaliție de guvernare PSD-PNL-UDMR se va rupe într-un an.

„Am înțeles că Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a văzut că se va rupe coaliția peste un an. Hai să îi curmăm suferința! Cer mâine de urgență o ședință a coaliției, pentru că PSD nu răspunde de trecut și a venit la guvernare să construiască pentru oameni. PNL a rămas captiv în paradigma coaliției cu USR, când se războiau cu tănculețe pe covoraș. Românii au alte așteptări! PSD va rămâne principalul partid concentrat pe problemele reale ale românilor din această guvernare!”, a scris Marcel Ciolacu.

Reacția lui Marcel Ciolacu vine după ce Rareș Bogdan a spus că s-ar impune o reevaluare a Coaliţiei peste un an, dacă nu se fac reformele promise. Prim-vicepreşedintele PNL a comentat și abordarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, în ceea ce privește certificatul verde. În opinia sa, Rafila „a jucat cu ochii la sondaje şi nu cu ochii la sănătatea românilor”.

Rareș Bogdan, atac dur la Alexandru Rafila

În plus, liderul PNL a susținut că PSD trebuie să înveţe să respecte PNL dacă vor să continue coaliţie, pentru că nu se poate ca cineva să fie şmecher şi cineva să plătească costurile guvernării.

„Electoratul PNL, în luna octombrie-noiembrie, era în proporţie de 84% de acord cu certificatul verde, electoratul USR 88-90%. În cadrul electoratului PSD – ca să înţelegeţi poziţia PSD şi să dea cărţile pe faţă, să fie sinceri – era de doar 50-52% ”pentru”, restul erau împotrivă, iar domnul Rafila a jucat cu ochii la sondaje şi nu cu ochii la sănătatea românilor”, a comentat miercuri, la Digi 24, Rareş Bogdan.

Declarațiile care l-au supărat pe Marcel Ciolacu

El a mai arătat că acest lucru nu înseamnă că PSD decide în coaliţie.

„Dacă după un an de zile vom vedea că acest efort, care ne-a adus deservicii de imagine, nu va ajunge să fie unul apreciat, nu va duce la nimic şi guvernarea va bălti, marile reforme vor stagna, banii europeni vor fi întârziaţi în continuare (…), atunci e absolut legitim să încercăm să găsim o formulă, pentru că înseamnă că această formulă, după un an de zile, a fost făcută complet aiurea. Eu sper să nu avem această situaţie şi după un an oamenii care ne-au blamat să înţeleagă că am făcut-o ca această ţară să aibă un guvern stabil. Pentru asta trebuie multă înţelepciune”, a adăugat Rareş Bogdan.