Jumătate de milion de israelieni au ieșit în stradă în cea de-a zecea săptămână consecutivă de proteste împotriva planurilor guvernului lui Benjamin Netanyahu de a revizui sistemul judiciar al țării, potrivit organizatorilor.

Israelul are o populație de puțin peste 9 milioane de locuitori, astfel încât, dacă estimările organizatorilor sunt corecte, aproximativ 5% dintre israelieni au ieșit să își exprime opoziția față de reformele propuse.

Aproape jumătate dintre protestatari – aproximativ 240.000 – s-au adunat la Tel Aviv, au declarat organizatorii. La Ierusalim, câteva sute de manifestanți s-au adunat în fața casei președintelui Isaac Herzog. Aceștia au purtat steaguri israeliene și au scandat sloganuri printre care „Israelul nu va fi o dictatură”.

Joi, Herzog – al cărui rol este în mare parte ceremonial – a îndemnat guvernul Netanyahu să scoată din discuție legea de revizuire a sistemului judiciar.

Protestatarii și criticii planului lui Netanyahu spun că acesta ar slăbi instanțele din țară și ar eroda capacitatea sistemului judiciar de a controla puterea celorlalte ramuri ale guvernului țării.

Pachetul legislativ ar da parlamentului israelian, Knesset, puterea de a anula deciziile Curții Supreme cu o majoritate simplă. De asemenea, ar conferi guvernului puterea de a numi judecătorii, care în prezent revine unui comitet format din judecători, experți juridici și politicieni.

Ar elimina puterea și independența consilierilor juridici ai ministerelor guvernamentale și ar lua puterea instanțelor de a invalida numirile „nerezonabile” ale guvernului, așa cum a făcut Înalta Curte în ianuarie, obligându-l pe Netanyahu să îl demită pe ministrul de interne și al sănătății Aryeh Deri.

Criticii îl acuză pe Netanyahu că a promovat această legislație pentru a scăpa de procesele de corupție cu care se confruntă în prezent. Netanyahu neagă acest lucru, spunând că procesele se prăbușesc de la sine și că modificările sunt necesare după ce judecătorii nealeși au depășit limitele justiției.

Israelul nu are o constituție scrisă, ci un set de ceea ce se numește Legi fundamentale.

„Am terminat cu politețea”, a declarat Shikma Bressler, un lider israelian al protestelor. „Dacă legile sugerate vor trece, Israelul nu va mai fi o democrație”.

Aproximativ doi din trei israelieni (66%) cred că Curtea Supremă ar trebui să aibă puterea de a anula legile incompatibile cu legile fundamentale ale Israelului și aproximativ aceeași proporție (63%) spun că susțin actualul sistem de nominalizare a judecătorilor, potrivit unui sondaj realizat luna trecută pentru Israel Democracy Institute.

„Singurul lucru de care se preocupă acest guvern este zdrobirea democrației israeliene”, a declarat liderul opoziției și fostul premier Yair Lapid, scrie CNN.

Israel enters the 10th week of protest. Once again hundreds of thousands take to the streets as Netanyahu’s gov looks more chaotic than ever. The protests are working. And, while the country falls apart in front of our eyes, Netanyahu celebrates his wedding anniversary in Rome. pic.twitter.com/DKJ3OMpjtG

— Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) March 11, 2023