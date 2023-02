Marius Budăi a ținut să le răspundă protestatarilor din Sănătate care au ieșit în stradă. În cea de-a doua zi de proteste în care angajații din sănătate au mers în fața Guvernului și în fața mai multor spitale, ministrul a oferit o replică celor care cer salarii mai mari cu 15%, altfel amenință cu grevă.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, le-a răspuns sindicaliștilor din sănătate, în direct la tv.

”Oamenii au dreptate. După o perioadă în care, în anii 2020-2021, nu s-a continuat implementarea legii salarizării, dacă am fi fost acum cu legea salarizării aplicată la final, altfel ar fi stat situația.

Noi anul trecut am avut o tranșă de majorări în sistemul de educație și sănătate, am avut în acest an încă o majorare cu 10%. Mâine am programat o întâlnire cu dumnealor, pentru că ei știu și toți cei din sindicate știu că eu sunt extrem de deschis, la fel și Partidul Social Democrat”, a explicat Marius Budăi la Antena 3 CNN.

Marius Budăi nu promite nici un procent de majorare

Ministrul Muncii a arătat că nu poate promite nici un procent de majorare, nici o perioadă în care aceasta se va aplica. El a ținut să amintească că de la 1 ianuarie s-a aplicat o majorare de 10%.

”Să nu uităm că venim deja, de la 1 ianuarie, cu o majorare de 10%. Să nu uităm că acest Guvern a avut intervenții repetate și în anul 2022, și acum, pentru măsuri de sprijin atât în economie cât și sociale.

Și atât cât bugetul țării o permite în acest moment, cu siguranță, noi, în interiorul acestui buget, vom sta la discuții cu toate sistemele”, a comentat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii se angajează la un dialog deschis cu sindicatele

El a arătat că orice majorare trebuie decisă în Coaliție. Cu toate acestea, Marius Budăi, a ținut să puncteze că este deschis dialogului și că noua lege a salarizării nu va se va construi fără consultarea sindicatelor.

”Nu am cum să spun acum un procent, după ce a fost deja o majorare de 10% și asta nu decide doar ministrul Muncii, este o decizie de luat în coaliție, însă eu îi asigur de dialog, de deschidere la dialog și de faptul că noua lege a salarizării nu va se va construi și nu se va rescrie fără consultarea sindicatelor și fără un dialog real”, a mai spus Marius Budăi.