Oamenii au spus că vor intra în grevă din cauza Legii Salarizării

În prezent, sindicaliștii din mai multe ramuri de activitate, precum învățământ, medicină și administrație locală, avertizează că vor intra într-o grevă generală din cauza Legii Salarizării.

Oamenii aduc acuzații grave la adresa Guvernului României, susținând ferm că Executivul „ţine la sertar” legea salarizării unitare, cea prin care ar trebui corectate toate deficienţele. Potrivit lor, există riscul să li se taie salariile sau să aibă sporurile eliminate pentru că suntem condiţionaţi de Uniunea Europeană (UE).

Vă amintim că până pe data de 1 iunie 2023, Guvernul României trebuie să recalculeze peste 1,2 milioane de salarii şi să găsească o cale de a tăia sporurile de 85% de oameni care lucrează în domeniul sănătății. Oamenii sunt nemulțumiți și din cauza reducerii sporurilor la 20% și reducerii cheltuielilor cu salariile bugetarilor. Potrivit Antenei 3 CNN, sindicaliștii vor să înceapă negocierile cu oficialii guvernamentali în cel mult două săptămâni.

Marius Budăi este gata să discute cu sindicaliștii nemulțumiți

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a vorbit despre această situație luni, 23 ianuarie 2023, precizând că este surprins de atitudinea oamenilor întrucât coaliția de guvernare nu are nicio intenție de a diminua salariile oamenilor.

„Pe mine mă miră această atitudine. Sunt covins că mai mare deschidere la dialog decât am avut eu nu a fost niciodată. Dacă sindicatele au vrut să fie atât de active cât se dau acum, trebuiau să aibă această activitate atunci când se scria PNRR. Unele dintre sindicate, nu toți. Noi nu avem nicio formă finală.

Încă de la preluarea mandatului am spus foarte clar că, dacă atunci când s-a scris PNRR nu au fost consultate nici partidele din opoziție, nici partenerii sociali și nici societatea civilă, eu nu voi repeta acest lucru și nu voi face aceeași greșeală, pentru că sunt un om extrem de deschis la dialog. Dar la un dialog onest în ambele sensuri, nu cu amenințări la televizor. O să am discuții clarificatoare cu mai mulți lideri. Nu înțeleg această atitudine. Cu siguranță mi-i vreau parteneri în această reformă. Aceasta coaliție (de guvernare) nu are nicio intenție de a diminua veniturile niciunui cetățean”, a declarat, luni, Marius Budăi, relatează sursa citată anterior.