Proprietarii de apartamente trebuie să plătească. În marile orașe din România, meșterii din construcții au ajuns să câștige sume impresionante, uneori depășindu-i chiar pe profesioniști din domenii precum IT sau medicină.

Costurile ridicate pentru renovări reflectă atât cererea tot mai mare de locuințe moderne, cât și prețurile explodate pentru materiale și manoperă.

Un exemplu grăitor este cel al unui bucureștean care, interesat de renovarea unui apartament de 57 m², a postat o întrebare pe un grup de Facebook dedicat construcțiilor.

În scurt timp, postarea sa a generat sute de comentarii și controverse, scoțând la iveală diferențele uriașe între estimările meseriașilor și opiniile altor utilizatori.

Proprietarii de apartamente trebuie să plătească. Răspunsurile primite au variat enorm. Unii au susținut că doar materialele pentru o renovare completă pot ajunge la 45.000 de euro, fără a include manopera, care ar putea adăuga încă 20.000-30.000 de euro.

Alții au prezentat soluții mai accesibile, cu prețuri de 15.000-20.000 de euro pentru materiale și manoperă, subliniind că o lucrare de calitate nu trebuie să atingă sume exorbitante.

„Eu am făcut singură mai tot apartamentul. Rașchetat, glet îndreptat, zugrăvit, șapă, montat laminat, lumina, + (gresie+manoperă)+ (instalație sanitară+manoperă) (uși+manoperă)fără geamuri puse.(Centrală pe gaze+instalarea undeva 10.000 lei) + dulapuri.

Mobila singuri am montat-o. Materialele sunt scumpe + restul. Nu mai zic că am luat din ce era mai calitativ și la un preț ok. Am ajuns la 20000 euro”, a scris altcineva.