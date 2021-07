Proiectul care vrea să revoluționeze mersul cu trenul în România! 160 km/h, pe secțiunea Brașov-Sighișoara

Asocierea Railworks, lider al Asocierii Aktor, impreuna cu producatorul masinilor de forat, compania Herrenknecht- Germania, castigatoarele licitatiei pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, au organizat luni, 26 iulie 2021, un eveniment de marca in care au prezentat in detaliu cum se vor desfasura lucrarile de reabilitare a liniei de cale ferata pe sectiunea Brasov – Sighisoara, subsectiunea: 2. Apata – Cata, realizate de asocierea Alstom – Aktor – Arcada, avand consultanta TPF Inginerie – ISPCF – Baincons, astfel incat pe respectivul tronson trenurile sa ajunga la viteza maxima de circulatie de 160 km/h, conform unui comunicat.

In Aula Universitatii Transilvania din Brasov au fost prezentate astfel solutiile de forare care urmeaza a fi utilizate pentru executarea a doua tuneluri gemene, ORMENIS si HOMOROD, prin tehnologia TBM (Masina pentru forat tuneluri).

Aceasta procedura este parte din contractul privind „Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov – Sighisoara, subsectiunea: 2. Apata – Cata”, tunelurile urmand sa aiba o lungime de 12,058 kilometri, aproape jumatate din intreaga lungime a sectiunii care se intinde pe 28,20 kilometri.

Cine este project manager?

Project Managerul este inginerul grec, Ioannis Tsimekis, care detine o vasta experienta in contracte similare, ultimul proiect in care a fost implicat fiind metroul din Doha, Qatar, cu o valoare de peste 3 miliarde euro.

Forare de ultima generatie

Cele doua tuneluri de pe sectiunea Apata – Cata vor avea un diametru de 9,4 metri, realizat prin tehnologie EPB (Earth Pressure Balance). Tunelul Ormenis va avea 7,2 kilometri, iar Homorod 5,1 kilometri.

Primii 0,5 km din tunelul Ormenis, astfel cum a fost detaliat in cadrul conferintei de catre reprezentatii Aktor, vor fi excavati in modul EPB inchis, din cauza zonelor noroioase. Alti 4 km din cei 5,5 km ai sectiunii medii ar putea fi excavati in modul deschis cu descarcare, iar ultimii 0,5 km in modul EPB inchis. Dat fiind zona rocilor vulcanice s-a decis utilizarea unui design clasic EPB TBM, cu design orientat catre roca dura, folosirea acestei metode fiind mai fleximbila fata de conditiile solului.

Lucrarile au loc in baza contractului semnat de Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA cu Asocierea Aktor SA – Alstom Transport SA – Arcada Company la 3 noiembrie 2020, durata de executie a lucrarilor fiind de 48 de luni. Obiectivul contractului privind „Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov – Sighisoara, subsectiunea: 2. Apata – Cata” este de imbunatatire a conditiilor de circulatie feroviara pe Coridorul Rin-Dunare, asigurand cresterea vitezei de circulatie, siguranta transportului, protejarea mediului si interoperabilitatea in conformitate cu standardele europene.

Care este valoarea totală a proiectului?

Subsectiunea 2 Apata (Y) – Cata (X) este situata in partea estica a judetului Brasov, avand o lungime totala de 19,745 km. Proiectul de reabilitare al liniei c.f. Brasov – Sighisoara se refera la tronsonul cuprins intre km 169+120 (kilometraj existent vechi) / km 170+296,000 (kilometraj nou), (semnal intrare cap “X” Brasov) km 299+392,750 (kilometraj existent vechi) / km 282+842 (kilometraj nou) (semnal intrare cap “Y” Sighisoara fir I) iar obiectul prezentului contract este reprezentat de executia lucrarilor aferente subsectiunii 2 Apata- Cata (Apata Cap Y – Cap X Cata: km 208+090.00 – km 236+290.00)

Valoarea totala a proiectului este de 455.278.642 milioane euro, proiectul fiind cofintantat de Mecanismul de Interconectarea Europei al Uniunii Europene. Lucrarile vor include terasamente, consolidari, suprastrucra, poduri si viaducte, podete, tuneluri, etc.

Sursa foto: INQUAM Photos, Mircea Manole