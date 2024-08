Proiectul „Black Sea FooDignity”

Unul dintre aceste proiecte consacrate este „Black Sea FooDignity”. Chef Adrian Hădean a oferit mai multe detalii despre acesta și a relatat povestea din spatele lui.

„Black Sea FooDignity este noul nume al ONG-ului nostru. Un ONG pe care l-am început împreună cu soția mea, Sonia Nechifor, și cu Laura Opriș, care este partenera noastră de mult timp. Un ONG pe care l-am început în anul 2014 și care se numea „Asociația Adi Hădean”. Lucrul acesta avea sens la început. Aveam nevoie ca oamenii să afle destul de repede despre acest ONG și despre lucrurile cu care se ocupă el. Însă, după ceva timp, am decis să schimbăm numele, într-unul puțin mai generic.”

Chef Adrian Hădean a povestit și despre motivul din spatele proiectelor sale sociale și ceea ce l-a determinat să pornească pe acest drum.

„Noi asta facem. Așa am crescut. Înainte să fiu ce sunt astăzi din punct de vedere public, am fost un om. De la început. Încă din copilărie am fost canalizat alături de frații mei să ne pese și de alți oameni. Și am avut norocul să mă întâlnesc și cu nevasta mea, care este tot în acest fel.”

Ajutor umanitar prin mese calde

Acest proiect înseamnă oferirea unei mese calde în fiecare zi oamenilor care au nevoie. Adrian Hădean vorbește în cadrul podcastului despre proiectul său umanitar care se află sub tutela Black Sea FooDignity.

„Avem acest proiect de mese calde pe care l-am început în 2020, odată cu pandemia, și care continuă și astăzi. Și o să continue foate mult timp de acum încolo.”

La capitolul livrări, avem și o statistică oferită de către chef.

„În 2020, în primele două-trei zile am avut în jur de 350 de porții pe zi. Mâncare pe care o livram medicilor de la Matei Balș. Doar că, s-a întâmplat în așa fel , încât, într-o săptămână, să trecem de la 350 de porții pe zi, la aproape 7.000 de porții pe zi. Noi aveam restaurantele închise atunci, și ne-am căutat parteneri. Am găsit înțelegere și parteneriat la DGASPC, la Sectorul 6, cu care noi mai colaboraserăm înainte.”

În cadrul podcastului, Adrian Hădean a precizat: „Livrăm în București. Avem în București și la Petrila, în acest moment. Am avut aproape un an, Cluj, am avut Constanța, am avut proiect la Ploiești. Mai avem pe la Vatra Dornei copii pe care îi mai ajutăm de câteva ori pe an.

