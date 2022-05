Potrivit spuselor sale, Primăria Sectorului 4 din București este obligată moral să despăgubească victimele incendiului de la Colectiv.

„Este o obligaţie cel puţin morală pe care Primăria Sectorului 4 o are, pentru că ea a fost consfinţită de judecători, şi anume aceea de a plăti despăgubirile integral şi cât mai repede.

În mod evident, această sumă reprezintă mai mult de jumătate din bugetul Sectorului 4, această sumă în valoare reală nu are cum să existe pentru că şi dacă mâine se vor face popriri pe conturi, cheltuielile de funcţionare vor fi, iar ponderea pe care investiţiile din buget local o au în ansamblul global este una foarte mică, ceea ce ar însemna un timp extrem de lung în care Sectorul 4, cel puţin, nu vorbesc în numele celor de la ISU, ar reuşi să plătească această datorie, lucru care nu este normal şi nu este drept.

Ca atare, este exact aşa cum prevede legea, o situaţie de urgenţă, şi am întreprins deja demersurile necesare accesării Fondului de rezervă al Guvernului”, a declarat, joi după-amiază, Daniel Băluță.

Primăria Sectorului 4 cere bani din Fondul de Rezervă al Guvernului

Primarul Sectorului 4 a spus că a avut deja discuţii oficiale cu guvernanții români şi cu Ministerul Finanţelor despre suma necesară pentru a depăgubi victimele din Colectiv.

„Săptămâna trecută am scris Ministerului Finanţelor şi am avut discuţii cu oficiali ai Guvernului legate de modalităţile tehnice prin care se pot face aceste lucruri, avem această linie birocratică de urmat, şi anume elaborarea acestei hotărâri de consiliu local, care va fi înmânată domnului prefect, reprezentantul Guvernului în Bucureşti, şi am convingerea că în cel mai scurt timp, şi vorbim aici de câteva săptămâni,

Guvernul României va identifica modalitatea prin care va aduce aceşti bani, integral, bugetului Sectorului 4. Deci, soluţia tehnică se numeşte Fondul de Rezervă al Guvernului. Suma este de aproximativ 64,2 milioane de euro.

Aceasta este suma finală, suma calculată de colegii mei de la departamentele de specialitate. Sunt convins că această datorie pe care o avem o vom achita în cel mai scurt timp”, a adăugat Daniel Băluță.

Guvernul României va plăti 64 milioane de euro victimelor din Colectiv

Totodată, Toni Greblă a afirmat că se vor face toate demersurile necesare pentru ca banii să fie achitaţi în integralitate în scurt timp.

„Hotărârile judecătoreşti se execută de bună voie întotdeauna. Executarea silită este o excepţie. Statul şi organele statului au obligaţia să execute de bună voie hotărârile judecătoreşti.

Acest lucru, precum şi suferinţa şi daunele provocate victimelor şi urmaşilor victimelor de la Colectiv au determinat atât Primăria, cât şi Guvernul să înţeleagă faptul şi să aibă dorinţa de a executa de bună voie, într-un termen cât mai scurt, această hotărâre care obligă la o sumă de aproximativ 64 milioane de euro către victimele şi moştenitorii victimelor.

Se vor face toate eforturile ca în cel mai scurt timp posibil să fie achitate în integralitate sau, dacă vor fi sume foarte mari, poate eşalonate în două tranşe pe distanţa a şase luni, dar în niciun caz nu se va pune problema de ani în a achita aceste despăgubiri civile”, a completat Toni Greblă, prefectul Capitalei, potrivit Agerpres.