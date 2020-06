Mentoratul și discuțiile cu alți antreprenori reprezintă principala sursă de învățare la care apelează antreprenorii de start-up (41%) din România, se arată ȋntr-un studiu din 2019. Trendul este unul global, având ȋn vedere că mulți dintre cei mai de succes antreprenori din lume au avut mentori. Printre ei se numără Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, Tony Robbins sau Richard Branson.

Astfel, programul lansat de ASEBUSS, ȋn parteneriat cu Asociația Alumni Business Club a fost lansat din dorința școlii de a oferi suport suplimentar studenților ȋn atingerea obiectivelor profesionale și personale.

„Având ȋn vedere că anul 2020 este, până acum, unul atipic, din multe puncte de vedere, am căutat să vedem cum ȋi putem ajuta și mai mult pe actualii și viitorii noștri cursanți să facă față provocărilor. Așa cum am mai spus, noi punem mare preț pe ȋnvățarea directă, practică și pe interacțiunea umană. De aceea, am ajuns la concluzia că un program de mentorat ar fi benefic pentru ei și i-ar ajuta să ȋși crească networking-ul, să ȋnvețe din experiența unor manageri și antreprenori de succes cum să ȋși gestioneze cariera, să descopere noi oportunități de afaceri și să găsească un echilibru ȋntre viața profesională, cea personală și timpul alocat studiului”, spune Ovidiu Dȋmbean-Creta, rectorul ASEBUSS.

Studenții ASEBUSS s-au ȋnscris la programul de mentorat, ȋn perioada 20-31 mai, ȋn baza unui formular ȋn care și-au exprimat obiectivele de afaceri. Programul de mentorat se va desfășura pe toata durata cursurilor, când fiecare echipă mentor-mentee va putea să țină legătura constant, să aibă două ȋntâlniri pe lună, fie față ȋn față, online sau telefonic.

„Colegii îmi spuneau la ASEBUSS Profesorul deoarece învățam cu pasiune din cursuri, business case-uri, discuțiile din grupele de studiu și așa aveam răspunsuri la toate întrebările colegilor. Ȋn timp, am realizat că îmi place să dau înapoi ce am învățat ȋn ultimii 21 ani și să-i mentorez pe cei care ȋși doresc să-și găsească propriile soluții, răspunsuri și, de ce nu, să le dau un mic impuls, atunci când vor sa facă o tranziție semnificativă ȋn gândire și business”, declară Mihai Coca-Cozma, Președinte Board of Directors, MetLife.

Echipa ASEBUSS a oferit consultanță gratuită managerilor și antreprenorilor afectați de criză

Ȋncă de la startul crizei, ASEBUSS a considerat necesar să se implice ȋn sprijinirea comunității de afaceri, a companiilor și antreprenorilor pentru a le oferi claritate, susținere și propuneri concrete de redresare și reorganizare a activității, ȋntr-o perioadă ȋn care mediul economic a fost și continuă să fie puternic afectat de criza globală.

Ȋntre 1 aprilie și 15 mai, aproape 50 de practicieni din rețeaua ASEBUSS, alumni și profesori cu experiență, au acordat consultanță gratuită pentru manageri si antreprenori aflați ȋn dificultate.

Industriile din care au venit cele mai multe solicitări au fost: HoReCa, domeniul alimentar, servicii diverse: mobilier la comandă, centre de tratamente și centre medicale, training, cercetare de piață, publicitate.

„Sunt câteva lucruri esențiale pe care aș vrea să le punctez ca să ȋnțelegeți cât de mult contează să primești suport atunci când ești tânăr antreprenor, limitat de bani și vine o pandemie la care nici cei experimentați nu știu foarte bine cum să acționeze și, mai ales, cum să gestioneze avalanșa de probleme NOI care apar de la o zi la alta sau chiar de la o oră la alta. Pe Monica (Minoiu n.r. – consultantul ASEBUSS) am simțit-o ca pe un bun terapeut pe zona economică, acolo unde doare cel mai tare, iar asta a contat mult la consolidarea nivelului de ȋncredere și chiar la speranța de viață a unui business nou. Meticulozitatea, experiența, calmul, ȋncrederea și profesionalismul au fost ingredientele de bază”, mărturisește un administrator din domeniul HoReCa, participant la programul ASEBUSS.

Discounturi early booking pentru viitorii studenți ASEBUSS

Experiența proiectului de consultanță va avea continuitate și ȋn programele EMBA care vor lua startul ȋn octombrie 2020. Până pe 1 iulie, cei care vor să se ȋnscrie la programele EMBA ale ASEBUSS au parte de discounturi – 2.000 euro pentru programul Executive MBA și 1.500 euro pentru Entrepreneurial MBA.

„Urmărim ȋn permanență ce se ȋntâmplă ȋn piața de business, atât ȋn România, cât și ȋn lume, care sunt tendințele ȋn materie de educație de afaceri, ce proiecte inovatoare din afara țării putem aduce și implementa și aici. Este, probabil, unul dintre motivele pentru care am oferit programe valoroase 27 de ani ȋn piață și am avut succes. Pentru anul școlar 2020-2021, vom veni cu o serie de noutăți, atât ȋn ceea ce privește organizarea cursurilor, cât și ȋn experiența de ȋnvățare care va integra sesiuni de mentorat și consultanță. De asemenea, vom diversifica și consolida componenta digitală, astfel ȋncât să putem oferi o abordare multimedia a procesului educațional, adecvată unui mediu aflat ȋn transformare accelerată”, a completat Bianca Ioan, Director Marketing și Vânzări ASEBUSS.