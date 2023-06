UPDATE: Se pare că mercenarii săi se îndreaptă spre Moscova pentru a prelua controlul armatei.

Autoritățile rusești au precizat că un convoi militar se afla pe principala autostradă care leagă partea sudică a Rusiei europene, care se învecinează cu Ucraina, de Moscova şi i-au avertizat pe locuitori să o evite.

⚡#Prigozhin at the headquarters of the Southern Military District sets conditions for the leadership of the Ministry of Defense. pic.twitter.com/ZeRObBZCIo

