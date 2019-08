Daniel Dăianu, recent numitul președinte al Consiliului Fiscal crede că în România este nevoie de o mai bună disciplină bugetară și de o reform structurală majoră. În opinia economistului, exprimată într-un interviu pentru Agerpres, rectificarea discutată zilelele acestea de Guvern vine într-un moment prost având în vedere că bugetul este tensionat, „mai încordat ca niciodată, parcă”.

Președintele Consiliului Fiscal apreciază că este aproape imposibil ca anul acesta Guvernul să se mențină în ținta de deficit convenită cu autoritățile europene, adică 3%.

„Este, in opinia mea, imposibil de mentinut deficitul la circa 3% din PIB in 2020 fara crestere de venituri bugetare, avand in vedere presiunile pe buget si tot mai limitatul spatiu fiscal pe care il avem. In 2018 si 2019 limitarea deficitului a facut apel la masuri ce nu pot fi perpetuate. Un exemplu: poti lua in mod sistematic companiilor de stat profitabile sume ce ar trebui sa fie utilizate pentru investitii? Ca sa nu mai vorbesc de ordonanta faimoasa data in decembrie 2018. In 2021 se va simti si un impact foarte sever al aplicarii noii legii a pensiilor, daca se va merge potrivit calendarului si in forma preconizata”, a spus Dăianu ,care crede că este nevoie de mari reforme pentru a adera la zona euro, așa cum România și-a asumat.

Te-ar putea interesa și: