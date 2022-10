Prețurile producției industriale au înregistrate o creștere de 53% în august. Cifre oficiale INS

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), cele mai mari creșteri au fost înregistrate în industria energetică, de 158%. Pe următorul loc se află industria bunurilor intermediare, cu un plus de 24%, în timp ce industria bunurilor de folosință îndelungată şi cea a bunurilor de uz curent au înregistrat un avans de 17%.

Simultan, preţurile din Industria bunurilor de capital au urcat cu 11% an la an. Per total piaţă, comparativ cu iulie 2022, în august preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 1,9%.

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la preţurile de pe piaţa internă

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la preţurile de pe piaţa internă, cu 70% mai mari faţă de august 2021, în timp ce pe piaţa externă creşterile au fost de 22%.

Raportat la diferitele ramuri industriale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a scumpit cu 200%, iar preţurile din industria extractivă au urcat cu 92%, în condiţiile în care pentru segmentul de extracţie a petrolului brut şi a gazelor naturale preţurile sunt cu 148% mai mari în acest an.

În Industria prelucrătoare creşterile au ajuns la 22%, cu un vârf de 72% pe segmentul de Fabricare a produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului şi de 44% la Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

De asemenea, a fost înregistrat un avans de 19% în august 2022 și în sectorul de distribuție a apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activități de decontaminare.

Mircea Coşea, despre prețurile la energie

În altă ordine de idei, economistul Mircea Coşea a vorbit, luni seară, despre decizia Guvernului de la București de a plafona prețul la energie electrică. În prezent, celebrul profesor de la ASE privește viitorul cu pesimism, în contextul în care „lucrurile se complică foarte mult”.

„Întrebarea e dacă se poate repara ceea ce nu se poate repara. Pentru că noi facem acum fel de fel de cârpeli pe o idee greșită. Am plecat de la liberalizare. Tot ceea ce se încearcă acum este de a repara niște lucruri care în principiu nu pot fi schimbate decât dacă sistemul este schimbat. Eu pot să fiu de acord cu orice idee, chiar dacă sunt idei profund greșite.

Există persoane care au venituri de 3-4.000 de euro pe lună, care lucrează în companii multinaționale. Îi ajutăm și pe ei. Problema e că în România e o discrepanță între teorie și practică. Multe lucruri care sunt gândite nu pot fi aplicate pentru că nu avem o logistică necesară”, a explicat economistul.