Prețul petrolului a scăzut, marți, până la cel mai scăzut nivel din ultima săptămână

Prețul petrolului a scăzut marți, 17 decembrie 2024, cu mai mult de 1%, ajungând la cel mai jos nivel din ultima săptămână. Acest lucru s-a întâmplat pentru că au apărut vești economice proaste din China și Germania, ceea ce a dus la îngrijorări că cererea pentru petrol ar putea scădea. În plus, investitorii au fost prudenți, așteptând să vadă ce va decide Rezerva Federală a SUA în privința ratelor dobânzilor.

Petrolul Brent, un tip de petrol care este un standard pe piață, a scăzut cu 1,15%, ajungând la 73,06 dolari pe baril. În același timp, petrolul U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 1,17%, până la 69,88 dolari pe baril. Ambele tipuri de petrol au încheiat ziua la cele mai scăzute prețuri din 10 decembrie 2024.

Analiștii financiari de la firma de consultanță energetică Ritterbusch and Associates au spus că datele economice slabe din China, care au apărut la începutul săptămânii, sunt importante și ar putea influența prețul petrolului în zilele următoare.

În China, producția industrială a crescut puțin mai repede în noiembrie 2024, dar vânzările din magazine au fost sub așteptări. Acest lucru i-a făcut pe mulți să ceară ca Guvernul de la Beijing să ofere mai multe ajutoare financiare pentru a încuraja consumul. Între timp, autoritățile chineze se pregătesc pentru posibile taxe comerciale suplimentare din partea SUA, odată ce Donald Trump va fi învestit pentru un al doilea mandat ca președinte.

În Germania, încrederea afacerilor a scăzut mai mult decât se aștepta în decembrie 2024, conform unui sondaj realizat de Institutul Ifo. Companiile sunt îngrijorate de lunile ce urmează, din cauza incertitudinii legate de situația geopolitică și a problemelor din industrie, într-o economie germană deja afectată.

Analiștii economici de la ING au remarcat cu ironie că singurul lucru pozitiv la indicele Ifo din Germania este că acesta este ultimul indicator economic important lansat anul acesta. Din punctul lor de vedere, este timpul să încheiem un an care va fi al doilea an consecutiv de stagnare economică.

