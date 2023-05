Nu toți sunt încă gata educați

Preşedintele Klaus Iohannis a precizat, întrebat joi la Sibiu dacă vom avea o Românie Educată până la finalul mandatului său, că avem şi în prezent o Românie Educată, însă „nu toţi sunt încă gata educaţi şi mai este un pic de lucru”.

„Dacă mă uit în jur, pot să vă spun că avem o Românie Educată, dar nu toţi sunt încă gata educaţi şi mai este un pic de lucru. Dacă vrem să avem generaţii tinere nu doar educate, ci şi foarte performante, atunci este clar că trebuie să îndreptăm sistemul educaţional spre secolul 21, spre viitor şi să avem grijă să nu cunoască copiii doar trecutul, nevoile prezentului, ci şi oportunităţile viitorului, să înveţe cum să se descurce într-o lume a viitorului care este tot mai complicată. Este o lume care vine cu provocări imense şi eu îmi doresc tare mult ca românii să fie pregătiţi şi să facă faţă”, a declarat Klaus Iohannis.

Lucrurile nu pot fi corectate de azi pe mâine

De asemenea, preşedintele a transmis un mesaj pentru părinţi, elevi şi dascăli şi le-a spus să aibă încredere că lucrurile se vor îmbunătăţi în sistemul educaţional, inclusiv salarizarea cadrelor didactice.

„M-am mai exprimat în această chestiune, spre surprinderea unora, şi rămân la opinia mea: solicitările dascălilor sunt întemeiate. Este poate chiar puţin greu de înţeles şi de transmis de ce dascălii sunt o categorie care câştigă foarte puţin şi, în acelaşi timp, oferă comunităţii tot. Un dascăl oferă tot şi persoana şi cunoştinţele şi dăruirea pentru educarea tinerei generaţii.

În acelaşi timp, trebuie să vedem că lucrurile nu pot fi corectate de azi pe mâine. De aceea cred că este nevoie să vedem şi ce se poate face repede şi Guvernul a promis câteva chestiuni care se pot rezolva repede, dar trebuie să vedem şi ce nu se poate face repede, dar există voinţă politică pentru a face aceste lucruri. Atunci negocierile trebuie să se ducă în aşa fel încât să se ajungă la o concluzie comună şi la o agendă. Să ştim exact când şi ce este fezabil să se facă. În mod natural, sindicatele întotdeauna foarte mult şi, dacă se poate, cer foarte mulţi bani.

Cu toate că e simplu de înţeles – asta e o problemă care nu se poate rezolva instant, dar convingerea mea este că aceste chestiuni se vor rezolva într-un viitor nu îndepărtat. Nu vreau să spun că într-o jumătate an, etc”, a afirmat Klaus Iohannis, întrebat joi la Sibiu ce mesaj are pentru părinţi, elevi şi profesori, în contextul în care a făcut şi o glumă atunci când i-a invitat pe elevi să facă o poză, spunându-le „vedeţi, până şi greva are ceva avantaje”.

Klaus Iohannis, surprins de lipsa de reacție

Şeful statului a mai spus că a rămas surprins de faptul că cei care au organizat greva din învăţământ nu au adus mai mult în discuţie noile legi ale Educaţiei adoptate de către Parlament.

„Pe de altă parte, recunosc că am rămas puţin surprins că nimeni din cei care au organizat greva nu au constatat sau subliniat că exact în această perioadă Parlamentul a aprobat noile legi ale educaţiei. M-aş fi aşteptat, măcar marginal, să se menţioneze aceste lucruri.

Este prima dată, de multă vreme încoace, că legile educaţiei se aprobă aşa cum trebuie în Parlament, în procedură ordinară. Sunt foarte multe noutăţi în această legislaţiei. Ea mai are de parcurs un pic până poată să vină la promulgare, dar eu eu sunt foarte mulţumit că am ajuns în această etapă pe o procedură absolut normală. Deci Parlamentul a înţeles importanţa acestor legi. Mi-aş fi dorit foarte mult ca şi cei care vorbesc în ultima vreme foarte mult despre ce ar trebui să facem să constate că am făcut paşi şi vom face şi în continuare.

Dascălilor, părinţilor, elevilor, le spun atât: aveţi încredere, lucrurile se vor îmbunătăţi şi contextul general şi felul în care va funcţiona sistemul educaţional. Sunt convins că şi salarizarea personalului didactic va fi îmbunătăţită, fiindcă trebuie să facem acest pas în România”, a completat preşedintele Iohannis.