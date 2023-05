În timp ce Rusia comemorează victoria asupra Germaniei Naziste în cel de-al Doilea Război Mondial cu o paradă militară în Piaţa Roşie, în condiţii de securitate sporită din cauza atacurilor cu drone din ultima vreme, pe care Guvernul de la Moscova le-a pus pe seama armatei Ucrainei, țara vecină sărbătoreşte, în schimb, Ziua Europei, alături de statele membre din UE.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat luni, 8 mai 2023, că de-acum încolo țara sa va marca Ziua Victoriei pe data de 8 Mai, alături de celelalte state europene, iar pe data de 9 Mai va sărbători Ziua Europei.

Capitularea Germaniei Naziste a avut loc pe data de 8 mai, însă din cauza diferenţei de fus orar, Rusia a sărbătorit mereu acest eveniment pe data de 9 mai.

„Mă bucur că m-am întors la Kiev, colo unde valorile care ne sunt dragi sunt apărate în fiecare zi. Aşa că este un loc atât de potrivit pentru a sărbători ziua Europei.

Salut decizia preşedintelui Zelenski de a face din 9 Mai Ziua Europei şi aici, în Ucraina”, a scris, marți, Ursula von der Leyen pe contul ei de Twitter.

Good to be back in Kyiv.

Where the values we hold dear are defended everyday.

So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.

I welcome President @ZelenskyyUa‘s decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023