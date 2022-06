Dragoș Stanca a intrat în lumea antreprenoriatului la sfârșitul anilor 2000, mai precis în 2009, când a luat decizia de a părăsi sistemul media din cauza investitorilor „cu o agendă controversată” din domeniu. De atunci până în prezent încearcă să promoveze în România o modalitate de a face jurnalism cu „conținut de interes public”. El susține faptul că tot ceea ce cunoaștem despre jurnalism s-a putea schimba odată cu trecerea de la arhitectura Web2 la Web3 și prin integrarea tehnologiei blockchain.

Tehnologia a transformat contentul radical

„În Web1, Web2, lucrurile au fost problematice big time, în Web3 există speranța că poți să contruiești produse media care să: rămână constante valorilor cu care s-au lansat, să asigure independența, credibilitatea și garanția că acel conținut este făcut în interesul comunității”, explică Dragoș Stanca, conform infofinanciar.ro.

În ultimii ani marile companii de tehnologie și-au tot schimbat politicile propriilor platforme, creând probleme în jurul comunităților lor. Promovarea fake news-urilor și a compotamentelor de consum exagerat de conținut, fie de calitate fie de orginile îndoielnică, au scăzut standardele publicului față de produsele jurnalistice. Dragoș Stanca este de părere că am ajuns într-o etapă în care oamenii caută să știe cât mai mult prin informații sintetizate, vor să afle tot despre blockchain printr-un singur tweet. Trecerea la Web3 și integrarea tehnologiei blockchain ar putea provoca o revoluție în următorii ani în această direcție.

„În Web3 lucrurile astea nu se întâmplă, pentru că big tech a venit cu ecosistemul prin care a zis că dăm tuturor un cuvânt și posibilitatea de monetizare a oricărui cuvânt, oricine poate să scrie în social media și să-și exprime vocea. A apărut acest strat de nevoie comercială în care doar cantitatea contează. Adevărul a deveni neproductiv, a apărut fake news, clickbait, metodele prin care suntem ținuți captivi pentru a produce cât mai multe afișări, care să genereze cât mai mulți bani”, explică jurnalistul.

Cum poate Web3 să schimbe regulile jocului

„În Web3 speranța este că regulile nu se mai pot schimba în timpul jocului. Mi-a plăcut o frază: dacă Google a venit și a zis don’t be evil, dar a mai ajustat pe parcurs politicile, a mai schimbat o linie de cod, în Web3 și blockchain you can’t be evil. Dacă ai construit un produs care nu se mai poate schimba ulterior, iar principiile acelea rămân, știi în ce te-ai înrolat și comunitatea știe ce este bine pentru ea. S-ar putea ca principiile pe care această nouă industrie, premisele pe care le vedem în Web3 sunt foarte promițătoare, mai ales pentru cineva care a studiat tranziția între Web1 și Web2, acum de la Web2 la Web3”, a spus Dragoș Stanca în timpul podcastului Stakeborg Talks.

El a pus accent pe faptul că societatea a fost învățată în ultimii ani, din cauza regulilor promovate de companiile big tech și a politicilor platformelor media, să pună accent pe cantitate și nu pe calitate, pe opinia proprie și nu pe alte perspective. El a dat ca exeplu fenomenul prin care RISE Project a trecut după ce a scris o anchetă despre Barna cu același stil cum scria anchete despre Dragnea. Cei care au susținut prin donații RISE Project cât timp a scris de Dragnea sau PSD au renunțat la susținerea acordată după ancheta despre Barna.

Noul ecosistem la care lucrează Dragoș Stanca

„Lucrăm la un proiect prin care încercăm să inventăm un ecosistem care să susțină inițiativele jurnalistice care nu au finanțare decât prin intermediul donațiilor. Încercăm să înființăm un nou metric decât cel de 1000 de clicuri, avem nevoie de jurnalism finanțat corect, iar acești bani nu vor veni din zona comercială. Sunt entuziasmat în a pune pe piață și de a crea un studiu de caz cu modele de finanțare alternative. Acum cei mai mulți bani se duc către cei care pot să creeze cel mai mult conținut cantitativ, e o problemă structurală. E ca și cum ne-am alege în societate că liderii în care credem sunt cei cu gura cea mai mare. Trebuie să intervenim și să venim cu alternative logice care să servească interesului public”, spune Dragoș Stanca, conform infofinanciar.ro

El este de părere că jurnalismul ar trebui să evolueze într-un ecosistem în care instrumentele tehnologiei blockchain să fie folosite pentru a asigura integritatea materialelor. Un exemplu pe care l-a folosit este cel al NFT-urilor. Dacă o poză este transformată în NFT, va exista întotodeauna dovada clară a versiunii originale, care nu poate fi trucată.

„Într-un social media al viitorului construit pe principii de blockchain, iar acele reguli sunt scrise în codul primordial pe care se construiește acel blockchain, lucrurile sunt mult mai corecte. Pe de altă parte este și dimeniunea de responsabilitate, poți să vezi cu adevărat dacă este o imagine publicată sau nu pe principiul NFT. Principiile blockchain cu etica jurnalismului hardcore pot naște un ecosistem mult mai sănătos”, concluzionează jurnalistul. Interviul integral o să apară pe canalul de youtube Stakeborg pe data de 9 iulie.

Despre The StakeBorg Talks

Seria de conferințe „The StakeBorg Talks” își propune să promoveze oportunitățile economice și culturale pe care tehnologia blockchain le poate genera, fiind organizate de startupul autohton Stakeborg. Dincolo de noul format al „The StakeBorg Talks”, startupul fondat de Vlad Mercori își asumă un rol de educare a opiniei publice prin intermediul canalelor de Youtube Stakeborg, StakeBorgDAO, al newsletterului The Crypto Insider și al cursului de alfabetizare cu tehnologia blockchain – Stakeborg Academy. Totodată, Stakeborg a dezvoltat prima organizație autonomă descentralizată din România – StakeBorgDAO, cu peste 1000 de membri organizați pe Discord, propunându-și să încurajeze adopția industriei blockchain și să susțină proiecte autohtone inovative din industria crypto.