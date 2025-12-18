Prebid aduce transparență și competiție, dar vine cu o complexitate tehnică mai mare. GAM rămâne infrastructura esențială pentru organizarea inventarului, însă schimbările recente afectează integrarea SSP-urilor (Supply-Side Platforms), raportarea și modul de gestionare a relațiilor comerciale.

Analiza se bazează pe experiența Sevio în integrări Prebid, dezvoltarea SSP-urilor și gestionarea fluxurilor editorilor, cu obiectivul de a clarifica rolul Prebid, repoziționarea GAM și criteriile după care editorii își aleg partenerii.

În ultimii ani, Prebid a devenit una dintre cele mai utilizate soluții de licitare din publicitatea online. Tendința se reflectă și în proiectele tehnice derulate de Sevio, unde Prebid este ales frecvent datorită nivelului ridicat de control pe care îl oferă editorilor.

La nivel global, datele BuiltWith arată că peste 184.000 de site-uri folosesc Prebid, iar 33% dintre cele mai vizitate un milion de site-uri l-au integrat deja. Statista, de asemenea, îl plasează pe locul al doilea în topul celor mai populare mecanisme de header bidding.

În România, datele BuiltWith arată o tendință similară. Prebid este cea mai utilizată tehnologie pentru licitația în antetul paginii, fiind implementată de 46,88% dintre site-urile care folosesc astfel de soluții.

Această evoluție se explică prin câteva avantaje pe care editorii le observă în practică:

Ocolirea traseelor controlate de Google : licitația are loc înainte de Ad Server.

Mai multă competiție și prețuri mai corecte : CPM-urile cresc datorită ofertelor simultane.

Flexibilitate ridicată : editorii pot integra rapid parteneri noi și ajusta configurațiile.

Reglementările internaționale au evidențiat limitele unui ecosistem dominat de Google. În SUA, un tribunal federal a decis că Google deține monopoluri ilegale în publicitatea online, iar în UE, Comisia Europeană a concluzionat că platforma a abuzat de poziția dominantă pentru a favoriza AdX.

Aceste hotărâri pot duce la modificări importante în GAM, iar editorii trebuie să evalueze impactul: dependența de un singur furnizor devine un risc, piața se îndreaptă spre diversificarea cererii, iar nevoia de transparență crește semnificativ.

Odată cu extinderea licitației în antetul paginii, în special prin Prebid, o parte semnificativă din competiția pentru impresii are loc înainte ca solicitarea să ajungă în GAM, schimbând modul în care este evaluată cererea.

Pe acest fundal, tot mai mulți editori testează SSP-uri (Supply-Side Platforms) noi și adaugă surse suplimentare de cerere pentru a evita dependența de un singur flux tehnologic.

Astfel, infrastructura devine una hibridă: Google asigură structura, iar Prebid și partenerii externi aduc flexibilitatea și diversificarea necesare pentru maximizarea veniturilor.

Evaluarea SSP-urilor este mult mai riguroasă și se bazează pe criterii precum:

Performanța tehnică

Editorii urmăresc timpul de răspuns și impactul asupra Core Web Vitals, deoarece acestea influențează direct veniturile și poziționarea organică. Calitatea cererii programatice

Un SSP relevant oferă acces la licitații deschise și acorduri private, aduce branduri potrivite și menține CPM-uri stabile. Compatibilitatea cu Prebid și GAM

Integrarea trebuie să fie simplă; orice conflict tehnic afectează întregul flux de monetizare. Raportare detaliată

Editorii au nevoie de vizibilitate granulară pe zone, formate, țări și dispozitive. Sevio Ad Manager oferă atât imagine de ansamblu, cât și date precise privind impresiile, vizibilitatea, CTR-ul și veniturile. Suport operațional

Disponibilitatea partenerului contează: răspunsurile rapide și implicarea în optimizare sunt diferențiatori importanți.

Pe măsură ce ecosistemul publicitar devine mai fragmentat, iar editorii folosesc atât Prebid, cât și mai mulți parteneri de cerere, rolul Ad Manager-ului depășește funcția clasică de server de livrare.

Platforma devine elementul central care armonizează toate fluxurile de monetizare: de la competiția dintre sursele programatice până la respectarea obligațiilor comerciale.

Deși competiția are loc în mare parte înainte ca o impresie să ajungă în GAM, serverul rămâne locul în care se ia decizia finală, combinând: rezultatele licitațiilor Prebid, cererea SSP-urilor externe și obligațiile contractuale din campaniile directe.

Prin regulile de prioritizare și planificare, GAM asigură livrarea corectă a campaniilor și echilibrul dintre cererea automată și angajamentele comerciale.

Pentru editorii mari, vânzările directe nu mai pot fi tratate separat de programatic. Un CRM bine integrat conectează inventarul disponibil, cererea anticipată, contractele rezervate și livrarea reală, permițând estimări corecte și prevenind supravânzarea.

În practică, acest tip de integrare apare tot mai des și în proiectele Sevio, și contribuie la legarea firească a fluxurilor comerciale de cele de livrare și reduce riscul apariției blocajelor operaționale.

Prebid câștigă teren prin transparență și competiție, iar Google Ad Manager rămâne infrastructura critică pentru livrare. În plus, ecosistemul se transformă într-un model hibrid, iar editorii care investesc în diversificare, vizibilitate și conectarea zonelor programatice cu cele comerciale își vor proteja veniturile în următorii ani.