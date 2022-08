„Am constatat că în domeniul ăsta ULM (n.r. Ultra light machine), avioane mici de 1 și 2 locuri, nu s-a apucat nimeni. Sunt multe încercări de avioane electrice, dar sunt branduri precum Siemens, Rolls Royce, care au la dispoziție sume foarte mari de bani, au ingineri peste ingineri.

Eu, avioanele astea, le-am făcut cu motor normal. Și am avut niște discuții cu băieții cu care lucrez și am întrebat dacă electric am putea”, povestește Radu Berceanu, care a construit primul avion electric în 2017.

L-a denumit Lebăda și are o autonomie de zbor de o oră.

Avionul electric românesc costă în jur de 40.000 de euro

„Vă costă ăsta electric vreo 30.000, plus vreo 8-9.000 de euro bateriile. Garanția avionului este una destul de extinsă, avioanele trec prin niște certificări.

Prima dată eu zbor cu ele și le mai pun la punct. mele se montează în 10 minute și te duci și zbori. Și tot în 10 minute se demontează și te duci acasă”, a mai spus fostul ministru, care a descris elementul de siguranță principal al aeroplanului.

„Avionul are o parașută! Toate pe care le fac eu au o parașută, în care nu te arunci tu cu parașuta din avion, ci declanșezi și vine avionul cu tot cu parașută.

E un mâner cu roșu, tragi, cu o rachetă iese parașuta și avionul vine cu tine jos”, a explicat Radu Berceanu.

România nu e pregătită de revoluția electrică

Chiar dacă motoarele electrice, inclusiv avioane, sunt într-un mare trend, fostul ministru crede că nu suntem pregătiți de o trecere în masă la vehicule electrice.

„Dacă mâine, hai să zicem dacă 20% din parcul actual, numai autoturisme, devine electric, noi n-avem energia aia și dacă între timp am găsi un pitic care să producă o cantitate atât de mare, nu avem cum să o transportăm”, este de părere fostul ministru.

