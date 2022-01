Antreprenorul Adrian Mihai ne-a povestit despre încercările prin care compania a trecut în ultimii 2 ani, investițiile pe care FAN Courier le-a realizat în echipamente, software, digitalizare și tehnologizare, dar și despre locațiile sale preferate de vacanță sau hobby-urile pe care le are în timpul liber, când nu gestionează activitatea celui mai mare curier de pe piață.

CAPITAL: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

ADRIAN MIHAI: Într-un an atipic, cu un boom de activitate generat de pandemie, FAN Courier a făcut, în 2020, achiziții de aproape 61 milioane de lei, principalele investiții fiind în mașini și echipamente tehnologice, programe, softuri și licențe, pentru digitalizarea și tehnologizarea cât mai multor procese.

În 2021, am continuat procesul de consolidarea a companiei și am continuat investițiile în flotă și în digitalizare, fondurile cheltuite în primele nouă luni ale anului situându-se la aproape 28 de milioane de lei. Proiectele de investiții ale FAN Courier urmăresc creșterea gradului de satisfacție al clienților noștri dar și introducerea de soluții pentru simplificarea livrărilor.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

ADRIAN MIHAI: Cele mai notabile realizări din istoria companiei sunt, fără îndoială, momentul 2006, când FAN Courier a devenit liderul pieței de curierat din România, și 2020, când am depășit cifra de afaceri de 1 miliard de lei. Suntem mândri că, de 15 ani consecutiv, deținem prima poziție pe o piață din ce în ce mai competitivă, cu concurenți de calibru internațional, într-o Românie în care foarte puțini dintre liderii din diferite domenii sunt 100% firme cu capital românesc.

La capitolul greșeli aș aminti faptul că uneori am avut încredere în oameni care ne-au dezamăgit dar și greșeli specifice mai ales perioadelor de început al unei afaceri când ceea ce făceam noi era pionierat – ne-am aruncat înainte cu idei care, poate, nu au fost cele mai inspirate. Însă, aceste greșeli nu au făcut decât să ne învețe să nu le repetăm, să ne facă să devenim mai buni și să ne ducă pe primul loc pe care, iată, îl ocupăm de 15 ani.

CAPITAL: Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate?

ADRIAN MIHAI: Investițiile pe care le face FAN Courier în sectorul imobiliar înseamnă achiziții pentru dezvoltarea capacităților de depozitare. Sunt investiții în derulare pe mai mulți ani și, dacă în 2020 am alocat aproximativ 2 milioane de lei pentru lucrări complementare cum ar fi amenajarea parcării din Ștefănești sau pentru hala din Brașov, în 2021 sumele alocate în primele 9 luni ale anului se apropie de 23 de milioane de lei. Diferența semnificativă dintre un an și celălalt este dată de punctul în care a ajuns un anumit proiect. Doar pentru investiția în HUB-ul de la Cluj Napoca, unde am primit autorizația de construcție abia la începutul anului, nivelul investițiilor pentru 2021 este de peste 13 milioane lei.

CAPITAL: Aveți plasamente pe burse?

ADRIAN MIHAI: Da, avem plasamente la burse, în diferite domenii, iar evoluția acestora a fost în ritmul pieței, unele au crescut, altele nu.

CAPITAL: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

ADRIAN MIHAI: Zona de IT și digitalizarea proceselor rămâne prioritară pentru companie, investițiile în tehnologizare fiind între cele mai importante pentru ca un business să aducă plus valoare pe piața pe care activează. FAN Courier a fost de la început un pionier, un ”early adopter” în ceea ce privește adoptarea noilor tehnologii în procesul de sortare și livrare a coletelor, ceea ce a dus la o creștere a productivității și la eficientizarea relației cu clienții.

Investițiile în oameni rămân, de asemenea, la fel de importante pentru noi. Din acest punct de vedere, observăm un fenomen interesant pe piața muncii. Dacă anul trecut, în contextul pandemiei, pe măsură ce compania înregistra un boom de activitate, am absorbit o mare parte din forța de muncă trimisă acasă din alte domenii (vezi HoReCa), anul acesta am început să resimțim din nou deficitul de forță de muncă cu care ne-am confruntat anterior pandemiei. De aceea, investiția în recrutarea și dezvoltarea angajaților de calitate rămâne una prioritară și pe viitor.

Și nu în ultimul rând, vom continua investițiile în flotă, pentru că mașinile sunt una dintre cele mai importante resurse pentru o firmă de curierat. Mai mult de jumătate din investițiile făcute în 2020 au fost în achiziția de TIR-uri și VAN-uri și mentenanță. În prezent, flota FAN Courier numără peste 4.400 de autovehicule cu care deservim cei peste 55.000 de clienți.

La sfârșitul anului 2020 am depășit, în premieră, pragul de 1 miliard de lei la afaceri, o creștere cu 27% față de anul anterior, după un an în care am putea spune că ne-am confruntat cu cele mai mari provocări din istoria companiei. Imprevizibilul generat de pandemie a dus la investiții masive în digitalizare și flotă, precum și la o creștere cu 10% a numărului de angajați.

CAPITAL: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate de vacanță?

ADRIAN MIHAI: În vacanțe, îmi place să vizitez destinațiile exotice din Asia, dar mă fascinează și să descopăr civilizațiile vechi, cum ar fi orașul-templu incaș Machu Picchu, din Peru. Ca hobby-uri, pe lângă călătorii, îmi place să zbor – am licență de zbor ULM (Ultra Light Machine, max. 650 kg).

CAPITAL: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

ADRIAN MIHAI: Domeniul curieratului a fost unul dintre foarte puținele domenii care anul trecut, pe fondul schimbărilor provocate de criza COVID-19 a înregistrat o creștere semnificativă de activitate. Trebuie să spunem însă și că această oportunitate de creștere de business a fost acoperită de compania noastră pentru că a avut capacitatea să preia și să onoreze la standarde vârfurile de activitate din perioadele dificile. Am reușit să facem față pentru că am fost pregătiți logistic și ca infrastuctură și pentru că avem o echipă extraordinară care și-a asumat să rămână în linia întâi a activității în ciuda propriilor temeri. Criza COVID-19 a fost un test al maturității și stabilității unei companii, dincolo de provocările pe care le-a adus.

Pandemia a dus la o dezvoltare accelerată pe toate palierele, dar în special pe zona de digitalizare, pentru a putea face față creșterii semnificative a activității. Criza sanitară ne-a pus în fața unor provocări fără precedent, care au necesitat schimbări rapide, de la o zi la alta, și adaptarea activității la noua realitate, în condițiile în care starea de urgență a generat o creștere cu mai mult de 100% a livrărilor, ca urmare a restricțiilor de circulație și a mutării majorității business-urilor în online.

Astfel, am prioritizat investițiile în digitalizare, automatizarea proceselor și creșterea productivității. Am investit aproximativ 15 milioane de euro în achiziția de noi vehicule pentru extinderea flotei auto, schimbarea infrastructurii de PDA-uri, în produse IT, dar și pentru extinderea capacităților de sortare și livrare. Am crescut investițiile și numărul de angajați, iar consecința a fost atingerea în premieră a unei cifre de afaceri de 1 miliard de lei.