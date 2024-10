Andrei Isac a locuit în Italia timp de 9 ani, unde a urmat și facultatea. În 2015 s-a întors în țară și a deschis o afacere de familie alături de soția lui, Ayer. Arrosticini s-a născut din pură pasiune, nici unul dintre cei doi soți fiind bucătari profesioniști. Andrei și Ayer au combinat gastronomiile din cele trei culturi din care face parte familia lor: românească, turcească și italienească. Arrosticini a câștigat locul I la categoria “Cel mai bun food-truck” în cadrul evenimentului Romanian Hospitality Awards 2023.

“Arrosticini” înseamnă “frigărui de oaie” în Italiană. După cum v-ați dat seama probabil, Arrosticini este un food truck care servește exclusiv frigărui din carne de oaie. Poate părea banal, însă este departe de a fi așa. Întregul proces de pregătire a cărnii, găsirea mărfii potrivite, până la gătirea produsului, sunt acțiuni extrem de meticuloase și dificile.

De asemenea, procesul de pregătire a frigăruilor este dificil și lung.

“Regula pentru aceste frigărui este: carne, grăsime, carne, grăsime. Sunt 30g de produs pe băt și 5 bețe la porție. Producția o făceam noi, nu am vrut să externalizăm. Am ținut foarte mult la calitatea și gustul pe care le ofeream, iar acestea sunt influențate de modul în care este pregătită carnea înainte de gătire. Așadar, munceam non-stop. Noaptea intram în laborator și ziua vindeam,” a continuat antreprenorul.

Sursa de inspirație a food-truck-ului Arrosticini este un restaurant din Italia. Acolo Andrei a gustat frigărui de oaie și a rămas surprins de gustul delicios al acestora, și în mod special de faptul că nu ar fi zis că acea carne este oaie. Nu mirosea și nici nu avea gust de oaie. Mai târziu, Andrei și soția lui au văzut filmul Chef care i-a inspirat să-și deschidă propriul lor food-truck. Așa a apărut Arrosticini, în 2016.

Andrei s-a lovit însă de obstacole legale, deoarece legea în România permite doar vânzătorilor de flori sau ziare să se amplaseze pe stradă. Să spunem că pe atunci cultura “Street food” nu era foarte bine împământată la noi în țară. Însă legea este în continuare neschimbată. Așadar, Andrei a văzut o oportunitate în lumea evenimentelor. La finalul lunii mai 2016, Arrosticini a fost prezentă la prima sa petrecere. După care, la Cluj s-a organizat pentru prima dată Street Food Festival iar Andrei a fost prezent și acolo cu furgoneta. Au urmat apoi Electric Castle și evenimentele de Street Food care au început să ia amploare și în capitală.

Arrosticini este al cincilea food-truck deschis în România. În 2017, Andrei alături de alți 12 colegi din domeniu, au înființat Asociația de Food-truck din România. Andrei era Președintele Asociației.

“Am reușit să obținem o întâlnire la Parlament în cadrul căreia să ne spunem ofurile. Am cerut schimbarea legii care ne interzice să ne amplasăm pe stradă. Nu s-a concretizat nimic, ni s-a spus că nu se poate schimba.”

Evenimentele erau foarte rentabile pentru Andrei.

“Eram sold out la fiecare eveniment. Nu numai din cauza cererii, dar și pentru că aveam puțină marfă. Materia primă era o mare problemă. Oaia nu se găsea. Cumpăram carnea de la magazinele halal, deoarece aceea este cea mai sănătoasă și nu are miros puternic de oaie. Însă ne era foarte greu să găsim furnizori care să vrea să colaboreze cu noi și să facă și față volumului de care aveam nevoie. Procesam aproximativ 150 kg de carne pe săptămână, asta înseamna cam 20 de oi. În plus, aceste frigărui se fac doar dintr-o anumită parte a oii – pulpa din spate. Așadar, furnizorilor nu prea le convenea faptul că rămâneau cu restul animalului și îl vindeau greu”, a povestit Andrei.