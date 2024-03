Mihaela Bilic ne spune secretul dietelor cu dulciuri

Dulciurile pot fi integrate în diete, spune Mihaela Bilic! Există un mic truc pentru a evita acumularea de kilograme nedorite. Cunoscutul medic nutriționist a abordat recent subiectul deserturilor care nu afectează silueta. Ea a spus cum putem consuma produse zaharoase fără să ne îngrășăm.

”Relația noastră cu zahărul este una specială iar noi, doamnelor, datorită complexității emoționale, găsim în dulciuri o sursă de plăcere care nu trebuie neglijată. Recunoașteți, nu are nicio legătură cu foamea, ne e poftă de ceva bun! Care sunt produsele care ne oferă satisfacție maximă cu un aport minim de calorii? Tot ce e cremos și pufos!” spune Bilic.

Înghețata poate fi consumată, dar cu moderație

Medicul Mihaela Bilic a subliniat că în topul preferințelor culinare se află înghețata. Nu cea îmbogățită cu nuci, caramel și sos de ciocolată, ci variantele simple de vanilie sau cacao.

Ea a explicat că ceea ce face înghețata atrăgătoare este textura sa pufoasă și aerată, care oferă senzația de a consuma o cantitate mai mare decât în realitate. Conform medicului, înghețata este expandată cu aer, iar volumul său este de două ori mai mare decât greutatea, iar dacă este lăsată să se dezghețe, rămâne doar jumătate din cantitatea inițială.

În plus, Mihaela Bilic a menționat că înghețata, fiind un desert pe bază de lapte, are un conținut de zahăr care se absoarbe lent și are mai puține calorii decât majoritatea prăjiturilor. Textura cremoasă a înghețatei este considerată benefică pentru creier, stimulând zonele responsabile de plăcere. Ea a subliniat că deserturile pe bază de lapte, cum ar fi orezul cu lapte, grișul cu lapte sau budinca, sunt la fel de cremoase și prietenoase cu silueta. Medicul a explicat că lactoza din lapte este un carbohidrat cu absorbție lentă, care nu perturbă echilibrul glicemiei.

Mihaela Bilic a îndemnat să se evite consumul de dulciuri în afara meselor, deoarece acestea provoacă o descărcare bruscă de insulină. Asta transformă rapid caloriile din zahăr în grăsime de rezervă. Ea a concluzionat că înghețata este o alegere potrivită. Este recomandat să fie consumată după mese și în cantități moderate, pentru a evita fluctuațiile bruște ale nivelului de insulină.