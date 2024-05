Nico Lange, în vârstă de 49 de ani, fost șef de cabinet la Ministerul Apărării între 2019 și 2022 și cercetător la Conferința de Securitate de la München, subliniază gravitatea situației. Într-un interviu acordat pentru Bild, acesta indică și locurile unde ar putea avea loc un eventual atac rusesc.

Cu toate acestea, realitatea cruntă este că armata ucraineană se confruntă cu dificultăți majore în apărarea împotriva invadatorilor ruși.

Vineri, Rusia a declanșat o nouă ofensivă în regiunea Harkov. Obiectivul lui Vladimir Putin este preluarea controlului asupra unui oraș important și alungarea milioanelor de oameni din regiune.

Armatei ucrainene îi lipsesc în primul rând proviziile de muniție și arme pentru apărare.

Vineri seara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că ceea ce ajută cu adevărat sunt armele care sunt efectiv aduse în Ucraina.

Șeful Statului Major al armatei estoniene, Martin Herem, a venit cu declarații la începutul acestei săptămâni. El a spus că este crucial să fim capabili să distrugem inamicul, nu doar să încercăm să-l speriem sau să-l convingem să nu atace.

Mii de civili au fost nevoiți să plece din zona de frontieră din Harkov din cauza noii ofensive a Rusiei.

Locotenentul general Marek Tomaszycki, comandantul Comandamentului Forțelor Armate Poloneze, a subliniat că Ucraina devine teren de testare pentru armele și tacticile rusești. În urma acesteia ar putea izbucni un conflict între Rusia și Belarus, pe de o parte, și Polonia și partenerii săi, pe de altă parte.

Expertul militar Lange avertizează că Vladimir Putin și acoliții săi au declarat deschis ce vor face după Ucraina. Ei intenționează să ocupe și Polonia de Est și Țările Baltice. Liderul de la Kremlin intenționează să aducă aceste state sub controlul Rusiei.

În acest context, el face apel la ajutor pentru Ucraina. Acesta menționează că Vladimir Putin se va opri doar dacă Ucraina primește sprijinul necesar să-l oprească.

„Nimeni nu poate spune că am fost păcăliți sau că nu am fi putut ști ceva pentru că Putin și acoliții săi vorbesc deschis despre faptul că, după Ucraina, vor să reocupe și Polonia de Est și Țările Baltice, și să le aducă sub controlul Rusiei”, a comentat acesta.