Gheorghe Flutur a anunțat că PNL a decis să se bazeze pe resursele proprii în cadrul alegerilor din acest an.

În calitate de prim-vicepreședinte al PNL și președinte al Consiliului Județean Suceava, Flutur a subliniat că liberalii au luat decizia de a se implica independent în procesul electoral din acest an.

Acest lucru este valabil inclusiv în ceea ce privește alegerile prezidențiale. Potrivit lui, PNL este pregătit pentru a-și pune strategia în aplicare.

Întrebat despre posibilitatea ca Nicolae Ciucă să fie candidatul PNL la alegerile prezidențiale, Gheorghe Flutur a afirmat că prioritatea îi aparține. El și-a exprimat încrederea că PNL va găsi cea mai bună soluție.

În plus, el a menționat că președintele Ciucă este perceput ca o persoană serioasă, echilibrată, non-conflictuală, constructivă și cu o gândire pozitivă. Potrivit lui, aceste aspecte au fost observate și în sondajele de opinie.

„Prioritate are președintele partidului în toată chestiunea asta. Sunt convins că vom găsi soluția cea mai bună. Președintele Ciucă este un om care din punctul nostru de vedere, și am văzut în măsurători, are această imagine de om foarte serios, om echilibrat, nu este un om conflictual, este constructiv și are o gândire pozitivă.

Ți-e drag să lucrezi în echipă cu acest om. Are un trecut cu performanțe și de aceea eu cred că are foarte multe calități și poate oricând să fie un candidat cu șanse foarte mari de a fi președintele României”, a punctat prim-vicepreședintele PNL.