Invitat în emisiunea ”Culisele statului paralel”, difuzată la Realitatea Plus, Raed Arafat a precizat, referitor la funcția sa, că nimeni nu este de neînlocuit. El spune că a pregătit multe persoane așa că nu își face probleme cu privire la cel sau cea care urmează să îi ia locul în fruntea Departamentului pentru Situații de Urgență. Acesta a mai spus că speră ca cei care vin în urma lui să reziste la fel de mult cum rezistă el și să-și facă treaba.

În final, trebuie să vină persoane tehnice, chiar daca șeful DSU este o numire politică. Trebuie să vină o persoană care să știe foarte bine. (…) Nu e nimeni de neinlocuit”, a declarat șeful DSU, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Șeful DSU a mai spus că este sigur că Dumnezeu i-a dat în plus pentru că și el are dorința de ”a face și de a realiza”. El mai spune că în România a găsit o țară deschisă care l-a acceptat.

” (…) Sunt convins că (Dumnezeu) mi-a dat în plus, că și eu am dorința de a face si de a realiza. În România am găsit o țară deschisă și a acceptat ca o persoană din altă parte să facă ceva… Și asta e mare lucru!”, spune el.