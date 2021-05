Şeful DSU, Raed Arafat, a declarat, joi, după şedinţa de Guvern, că nu se pune problema de discriminare prin aplicarea de măsuri diferenţiate pentru persoanele vaccinate şi cele nevaccinate, întrucât există suficient vaccin, oricine se poate vaccina şi este o decizie de sănătate publică.

“Dacă nu aveam suficient vaccin, dacă nu aveam acces la vaccin, atunci era o problemă, dar vaccin există, doze sunt, totul există, asta înseamnă că oricine poate să meargă să se vaccineze, nu mai există limite. De aici nu mai este problemă de discriminare, ci este o măsură de sănătate publică”, a declarat, joi, după şedinţa de Guvern, Raed Arafat, întrebat dacă nu este discriminare aplicarea diferenţiată de măsuri pentru persoanele vaccinate şi cele nevaccinate.

Raed Arafat a precizat că există trei variante: vaccinarea, prezentarea de test negativ de coronavirus sau trecere prin boală, atunci când se participă la un eveniment.

Persoanele vaccinate vor putea sta fără mască în birou

Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, că într-un birou unde lucrează cinci persoane vaccinate, acestea vor putea să nu mai poarte masca de protecţie. În cazul în care printre cele cinci persoane se află o persoană nevaccinată, atunci masca devine obligatorie.

“În orice birou, unde sunt până la cinci persoane, dacă toate persoanele sunt vaccinate, atunci pot să lucreze fără mască. Dar nu în spaţiile comune, nu în coridoare. Vorbim de o capacitate de cinci persoane în această fază, urmează să vină şi alte etape. S-a vorbit clar că vor fi lucruri graduale.

Putem spune de ce nu zece, de ce nu 15, asta întotdeauna se poate spune. În acest moment am pornit de la zero, am ajuns la cinci persoane în birou şi următoarea fază, cu siguranţă, dacă totul e ok şi vedem că nu sunt probleme, se creşte la încă o cifră”, a declarat Raed Arafat.

Secretarul de stat a subliniat că masca devine obligatorie, dacă o persoană nu este vaccinată. “Dar atenţie, dacă e o singură persoană nevaccinată între cei cinci, atunci toţi trebuie să poarte mască”, a declarat Arafat.

Arafat a adăugat că aceasta este o primă fază de relaxare. “În spaţiile închise mergem cu o mai mare precauţie şi acum s-a mers pe cinci persoane vaccinate în acelaşi birou, dar nu în spaţiile comune”, a declarat Raed Arafat.

Sursă foto: Inquam Photos / Mircea Manole