Fostul europarlamentar PSD Adrian Severin a spus care este planul ascuns al PSD . Acesta susține că PSD vrea să invalideze la CCR referendumului pe justiție și apoi să meargă pe varianta de suspendare a președintelui Iohannis.”Invalidarea referendumului ca neconstitutional in sine de către CCR va oferi Parlamentului baza constitutionala pentru suspendarea unui Presedinte care devine pe zi ce trece un pericol tot mai mare pentru securitatea nationala.Constitutia exclude de la revizuire orice initiativa care ar avea ca rezultat «suprimarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor sau garantiile acestora». Or, vocatia la gratiere (la iertare) este tocmai un asemenea drept fundamental, in timp ce amnistia, impreuna cu gratierea, reprezinta garantii ale unui drept fundamental (dreptul la libertate, de exemplu), la care se poate recurge atunci cand nu mai exista mijloace judiciare pentru repararea incalcarii acestuia.

Avem sub ochii nostri in acest sens situatia celor condamnati de complete ilegal constituite, ale caror hotarari au fost declarate in bloc absolut nule de catre CCR, dar care continua sa isi produca efectele ilegale intrucat termenul pentru formularea contestatiei in anulare in multe cazuri concrete, a expirat. Ce facem cu acestia? Daca nu li se mai poate oferi un proces echitabil, li se poate asigura, cel putin, remediul amnistiei sau gratierii”, a comentat Adrian Severin pe site-ul DC News.ro.