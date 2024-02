Compania Rompetrol Rafinare a raportat anul trecut o pierdere netă de 270,54 milioane de dolari, comparativ cu un profit net de 90,34 milioane de dolari înregistrat în 2022. De asemenea, cifra de afaceri brută a fost de peste 5,33 miliarde de dolari, în scădere cu 19% față de anul precedent, conform anunțului făcut joi de către companie.

Profitul operațional (EBITDA) a fost de 201 milioane de dolari, conform informațiilor furnizate de companie.

„Pe fondul ultimelor prognoze pe termen lung, aferente factorilor macroeconomici (ex. marjele de rafinare europene în scădere, dinamica în scădere a cererii pentru produsele rafinate, costul mediu ponderat al capitalului în creştere) şi considerând cele mai noi prevederi legale în materie de fiscalitate (taxă de solidaritate, taxă pe cifra de afaceri), raportul de final de an 2023 de reevaluare a activelor deţinute şi operate de companie, coordonat şi auditat de companii parte a Big Four, a relevat o devalorizare a activelor operaţionale cu o valoare de 223 de milioane de dolari, aproximativ 82% din rezultatul net negativ al anului 2023. Evaluarea a fost realizată în acord cu politica de contabilitate adoptată în 2021, pentru susţinerea angajamentului Rompetrol Rafinare de a furniza informaţii financiare precise şi transparente”, se menţionează în comunicat.