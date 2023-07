„Rusofobia este în prezent încurajată în mod activ în Moldova, dar nu găsește adesea teren fertil printre oameni. Oamenii, în măsura în care știm, sunt puțin predispuși la astfel de manifestări ale rusofobiei. Conducerea în sine [a Republicii Moldova] taie toate legăturile. Este o situație proastă”, a afirmat Dmitri Peksov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Acesta a adăugat că decizia guvernului pro-occidental de la Chișinău de a reduce numărul personalului misiunii diplomatice ruse este „o continuare a politicii ostile a actualei conduceri a republicii [Moldova]” față de Rusia.

„Din păcate, Chișinăul aduce intenționat relațiile noastre într-o stare foarte deplorabilă. În acest sens, ne putem exprima doar regretul”, a spus Peskov, potrivit agenției ruse de presă TASS.

„Dar, desigur, astfel de măsuri nu rămân fără reciprocitate, conform regulilor diplomatice”, a amenințat el.

Guvernul de la Chișinău va reduce prezența diplomaților ruși pe teritoriul Republicii Moldova

Declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului vin după ce miercuri dimineață, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chișinău, Nicu Popescu, a anunțat că Guvernul moldovean va limita prezența diplomaților ruși acreditați la Chișinău.

„Timp de mai mulţi ani, chiar decenii, am asistat şi am fost ţinta unor tipuri de activităţi din partea Federaţiei Ruse şi politici destul de ostile. O parte erau realizate inclusiv prin intermediul ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău. Chiar recent am văzut informaţii cu un număr excesiv de antene”, a declarat Nicu Popescu, care este, totodată, vicepremierul Guvernului de la Chișinău.

„Atunci când o bună parte din prezenţa diplomatică a altei ţări este îndreptată spre eforturile de destabilizare a ţării noastre şi acţiuni care nu ţin de modalităţile standard de acţiune a unor servicii diplomatice, am ajuns, de comun acord cu instituţiile şi decidenţii politici, la necesitatea limitării numărului de diplomaţi acreditaţi din Federaţia Rusă în Republica Moldova”, a adăugat acesta.

Guvernul moldovean a luat această decizie după ce o investigație comună realizată de televiziunea Jurnal TV de la Chișinău şi site-ul independent rus The Insider a dezvăluit că Ambasada rusă din Republica Moldova are pe acoperișurile sale 28 de antene capabile să capteze orice tip de semnale la distanţă lungă, care ar putea fi folosite la interceptări.