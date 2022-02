QS a publicat cel mai recent Studiu al angajatorilor 2022 care prezintă piața muncii pentru absolvenții de MBA.

Alegerea de a urma un MBA necesită, de obicei, multă reflecție deoarece este o experiență de formare nu tocmai ieftină – costul unui program MBA fiind ridicat. Însă există vești bune pentru studenții și absolvenții de MBA, deopotrivă, atunci când se iau în considerare perspectivele de angajare.

Întrebați cum anticipează nivelul de angajare al persoanelor care dețin sau urmează să obțină un MBA, în următoarele 12 luni, angajatorii au spus că ar angaja:

Perspective de angajare pentru absolvenți MBA în 2022 Țara Mai puțin(%) Mai mulț (%) La fel (%) Numărul angajatorilor (%) Australia 32 11 58 19 Bangladesh 15 71 15 41 Brazilia 40 60 0 5 China 0 60 40 15 Franța 8 50 42 1 Grecia 0 33 67 3 Hong Kong 14 14 71 14 India 18 54 29 28 Japonia 13 38 50 16 Kazahstan 9 83 9 46 Malaesia 4 48 48 27 Rusia 10 38 52 29 Singapore 0 43 57 7 Taiwan 20 47 33 15 Marea Britanie 11 39 50 18 Statele Unite ale Americii 22 70 8 220

Cea mai recentă ediție a raportului QS TopMBA Jobs & Salary reflectă valoarea durabilă a unui program MBA pentru angajatorii din întreaga lume, constatând că remunerația globală pentru angajările celor care dețin un MBA a crescut cu 10% în ultimul an.

86% dintre managerii intervievați au declarat că se așteaptă ca angajările persoanelor care au un MBA să rămână stabile sau să crească în anul următor în cadrul organizației lor. Raportul QS oferă dovezi că angajatorii continuă să considere competențele dobândite în cadrul unui MBA ca fiind indispensabile și din ce în ce mai bine plătite.

QS Quacquarelli Symonds este lider mondial în sectorul învăţământului superior şi editor al QS World University Rankings care desemnează cele mai bune universităţi din lume luând în considerare 51 de discipline.

Pe data de 24 februarie, orele 18, QS organizează un eveniment MBA exclusiv pentru Europa Centrală şi de Est reunind şcoli business de top.

Directorii de admitere de la HEC Paris (Franţa), Hult International Business School (SUA), EU Business School (Germania), Warwick Business School (Marea Britanie), WU Executive Academy (Austria), UBC Sauder School of Business (Canada), Kogod School of Business (SUA), Queens School of Business (Canada) și alte școli de business vor oferi sfaturi celor interesați să aplice în cadrul unor sesiuni online individuale.

Participarea la eveniment aduce o oportunitate unică de a aplica pentru o bursă în valoare de până la 45,000 dolari, de a primi sfaturi de la Jelena Radonjic – membră a prestigiosului Forbes Coaches Council şi de a câştiga un abonament anual Masterclass.

Evenimentul este gratuit, dar locurile sunt limitate. Cei interesaţi trebuie să se înregistreze până pe 20 februarie pe site-ul TopMBA: https://bit.ly/3oAoL8d