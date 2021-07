Preşedintele Emmanuel Macron anunță că parlamentarii francezi pregătesc un proiect de lege care va obliga lucrătorii din sectorul sănătăţii să se vaccineze, transmite CNBC.

De menționat este faptul că, dezbaterea vine în contextul îngrijorărilor legate de ratele scăzute de vaccinare în rândul profesioniştilor din domeniul sănătăţii din ţară.

Potrivit datelor Federaţiei Spitalelor din Franţa, până în prezent, doar 57% dintre lucrătorii din casele de îngrijire medicală şi 64% din personalul spitalelor au primit cel puţin o doză de vaccin pentru Covid-19.

Ministrul francez de Finanţe pe de altă parte susține că restul populației nu va fi obligată să se vacccineze, regula fiind valabiă doar pentru persoanele care activează în domeniul sănătății, intrând în contact cu oamenii infectați.

”Nu vorbim despre o vaccinare obligatorie pentru toţi oamenii din Franţa. Vorbim doar despre o vaccinare obligatorie pentru persoanele care lucrează în asistenţa medicală şi care sunt în contact cu cei mai fragili oameni din Franţa.

Cred că este o chestiune de responsabilitate şi de vaccinare obligatorie pentru persoanele care sunt, în fiecare zi, în contact cu cei mai fragili oameni din populaţia franceză, chiar cred că ar fi o decizie înţeleaptă”, a declarat marţi pentru CNBC Bruno Le Maire, ministrul francez de Finanţe.

Vaccinul anti-Covid, obligatoriu pentru angajații din spitale

Ministrul Sănătăţii, Olivier Véran, dar și alți membri ai guvernului susțin acest plan. O reacție similară a venit și din partea federației franceze a spitalelor, care a susţinut, de asemenea, vaccinarea obligatorie pentru acest sector.

De menționat este faptul că o decizi similară a fost luată și în Italia, unde s-a hotărât mpunerea vaccinări obligatorii pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii în aprilie. Totodată, Marea Britanie a anunţat în iunie că personalul din casele de îngrijire va trebui, de asemenea, să primească un vaccin pentru Covid-19.

În Franța pe de altă parte, situația este mai complicată în contextul în care țara are una dintre cele mai ridicate rate de scepticism faţă de vaccinuri din Europa. Mai exact, aproape 30% dintre cetăţenii francezi au spus că ar fi ”foarte puţin probabil” să primească un vaccin pentru Covid-19, potrivit unui sondaj publicat de Eurofound.

În același timp sondajul a mai demonstrat că în jur de 64% dintre persoanele care trăiesc în Europa au spus că ar fi ”foarte probabil” sau ”mai degrabă probabil” să se vaccineze.

Cu toate acestea, 51% din populaţia totală din Franţa a primit cel puţin o doză a unui vaccin pentru Covid-19, potrivit Our World in Data. Procentul este doar uşor sub rata din UE, dar cu aproximativ 15 puncte procentuale mai mică decât rata actuală de inoculare din Regatul Unit.

Presiune mare în Franța

Amintim fatpul că din cauza numărului de persoane infectate cu vairanta Delta, intensificarea vaccinării a devenit şi mai presantă în ultimele săptămâni. În urmă cu câteva zile, Guvernul francez a avertizat cu privire la posibilitatea unui al patrulea val de cazuri la sfârşitul lunii iulie.

”Timp de cinci zile, infecţiile nu au mai coborât, ci au crescut din cauza variantei Delta, care este foarte contagioasă. Exemplul englez arată că un alt val este posibil de la sfârşitul lunii iulie ”, a spus Véran weekendul trecut.

De menționat este faptul că aceasta ar putea deveni o nouă problemă economică pentru Franţa, care proiectează în prezent o creştere a PIB de aproximativ 5% pentru 2021.

„Singurul lucru care ar putea pune în pericol redresarea economică din Franţa este un nou val de pandemie”, a declarat marţi Le Maire pentru CNBC.

În ultimele săptămâni, Franța a ridicat mai multe restricții majore, inclusiv nevoia de a purta măşti faciale în aer liber şi restricţiile de circulaţie pe timp de noapte.