Pericolul vine … din cer. Un asteroid cât un stadion se apropie periculos de Terra

NASA a emis o alertă privind un asteroid considerat „potențial periculos” care va trece marți aproape de Pământ. Deși asteroidul nu va putea fi observat cu ochiul liber, va oferi un spectacol remarcabil pentru astronomii care dispun de telescop, în special în Europa și Africa, conform The Independent.

Asteroidul, cunoscut sub numele de 2024 ON, are un diametru impresionant de 290 de metri. Se estimează că se va apropia la mai puțin de un milion de kilometri de Pământ. Conform Jet Propulsion Laboratory al NASA, acest obiect cosmic a trecut pe lângă Pământ ultima dată în 2013 și este prevăzut să mai treacă din nou în 2035. Deși distanța de aproximativ 2,6 ori mai mare decât distanța Terra-Lună face ca 2024 ON să nu prezinte un risc iminent, orice mică deviere a traiectoriei sale ar putea avea consecințe semnificative pentru planeta noastră.

Detectarea și urmărirea asteroidului au fost realizate de Programul de Observare a Obiectelor Apropiate de Pământ (NEO) al NASA, care utilizează observatoare din întreaga lume pentru a monitoriza obiectele care se apropie de Terra. Pe 9 septembrie, Virtual Telescope Project a reușit să surprindă mișcarea asteroidului, care se deplasa cu o viteză de aproximativ 40 000 de kilometri pe oră.

Corpul ceresc se apropie de Pământ în timpul unei eclipse parțiale de lună

Deși asteroidul 2024 ON este cu 99% mai mare decât alte obiecte cunoscute care se află în apropierea Pământului, nu va fi suficient de aproape pentru a fi vizibil fără un telescop. Totuși, marți, ziua în care asteroidul va ajunge cel mai aproape de Pământ, va avea loc o eclipsă parțială de lună rară, care va coincide cu o superlună plină. Această eclipsă va fi vizibilă în întreaga Europă și Africa și va fi observabilă și în unele părți ale Americii de Nord și de Sud, precum și în Asia.

În plus față de acest fenomen spectaculos, luna septembrie aduce și un alt eveniment interesant: asteroidul 2024 PT5, care măsoară doar 10 metri în diametru, va deveni o „mini-lună” temporară. Acest asteroid a fost identificat recent ca făcând parte din Lună, conform unui nou studiu publicat în revista Research Notes of the AAS. 2024 PT5 va rămâne pe orbita Pământului din 29 septembrie până pe 25 noiembrie.

Astfel, luna aceasta va fi marcată de două evenimente cosmice semnificative: trecerea aproape de Pământ a unui asteroid de mari dimensiuni și prezența temporară a unui mic asteroid pe orbita noastră. Aceste evenimente subliniază importanța monitorizării continue a obiectelor cosmice și oferă o oportunitate rară pentru astronomii amatori și profesioniști de a observa și studia fenomenele cerești care ne înconjoară.