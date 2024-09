Un asteroid gigant va trece aproape de pământ

NASA, citată de Live Science, anunță că un asteroid „potențial periculos” de dimensiunea unui zgârie-nori va trece aproape de Pământ marți, 17 septembrie 2024. Asteroidul, cunoscut sub numele de 2024 ON, are un diametru estimat între 220 și 480 de metri și va trece pe lângă planeta noastră cu o viteză de 31.933 km/h, adică de aproximativ 26 de ori mai rapid decât viteza sunetului.

La cea mai mică distanță de aproximativ 1 milion de kilometri, asteroidul se va afla de aproximativ 2,6 ori mai departe decât distanța medie dintre Pământ și Lună.

Deși această distanță este considerată extrem de mică în termeni cosmici, este încă suficient de mare pentru ca niciun pământean să nu trebuiască să își facă griji în legătură cu roca spațială care trece.

NASA definește un „obiect apropiat de Pământ” ca fiind orice corp spațial aflat la o distanță de până la 193 de milioane de kilometri de planeta noastră. De asemenea, orice obiect de dimensiuni considerabile care se apropie de Pământ la o distanță de până la 7,5 milioane de kilometri este clasificată drept „potențial periculos”.

NASA monitorizează aproximativ 28.000 de asteroizi folosind Sistemul de Alertă pentru Impact Terestru de Asteroizi (ATLAS). Acest sistem constă din patru telescoape care scanează întreaga sferă nocturnă în fiecare zi, pentru a urmări locațiile și orbitele asteroizilor.

Ce ar însemna o coliziune cu asteroidul 2024 ON?

NASA a evaluat traiectoriile asteroizilor care se apropie de Pământ, prognozându-le traiectoriile până dincolo de sfârșitul secolului. Conform estimărilor, nu există un risc cunoscut de coliziune apocaliptică cu un asteroid în următorii 100 de ani.

Dacă asteroidul 2024 ON ar lovi Pământul, impactul nu ar fi de magnitudinea catastrofală a asteroidului de 12 km care a provocat dispariția dinozaurilor acum 66 de milioane de ani. Totuși, efectele ar fi semnificative. De exemplu, explozia unui meteor cu un diametru de 18 metri, care a avut loc deasupra Chelyabinsk, Rusia, în 2013, a generat o putere echivalentă cu 400-500 kilotone de TNT, de aproximativ 26-33 de ori mai multă energie decât bomba de la Hiroshima, provocând răni pentru aproximativ 1.500 de persoane.

Preconizarea traiectoriilor asteroizilor este complicată de efectul Yarkovsky, un fenomen în care rocile spațiale, pe termen lung, absorb și emit lumină, influențându-și astfel orbitele. Acest efect, numit după inginerul din secolul al XIX-lea care l-a descris, trebuie luat în considerare pentru a evalua corect potențialele amenințări reprezentate de asteroizi.