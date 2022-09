Pericolul ascuns din paharele cu must. Anumite persoane nu au voie să îl bea

Mustul este băutura preferată a românilor când vine toamna. Pe lângă gustul dulce-acrișor, această băutură este apreciată și datorită complexului său bogat de vitamine. Într-un singur pahar de must găsim vitaminele A, B1, B2 și C, potasiu și magneziu. În plus, mustul ajută la detoxifierea organismului şi la stimularea imunităţii.

Din nefericire, însă, această băutură nu poate fi consumată de anumite persoane. De exemplu, persoanele care au probleme de greutate nu pot bea must. Mustul îngrașă deoarece conține prea mult zahăr și multe calorii. Nutriționiștii susțin că un pahar de must este echivalentul unui kilogram de struguri.

De altfel, nici oamenii care suferă de diabet nu pot consuma must, pentru că are aproximativ 280 de grame de zahăr/litru. Nici femeile însărcinate și nici copii cu imunitate scăzută nu pot bea must deoarece, adesea, strugurii nu sunt spălați înainte de a fi storși, astfel că, într-o singură sticlă de must se pot ascunde multe bacterii.

Atenție! Chiar dacă nu vă încadrați în această categorie, nu uitați: consumul excesiv de must provoacă diaree.

Greșeala majoră pe care o fac românii când prepară cafea

Nici de cafea nu ar trebui să abuzăm. Chiar dacă nimic nu se compară cu o ceașcă de cafea fierbinte în diminețile reci de toamnă, acestă băutură are efecte negative asupra organismului uman.

Cafeaua preparată la presa franceză este una dintre cele mai simple modalităţi de a face cafea. Dacă este pregătită corect, în doar patru minute cafeaua făcută la presa franceză poate satisface toate simţurile. Există însă teorii conform cărora acest proces de preprare a cafelei poate crește colesterolul rău.

Cafeaua în sine nu este o sursă de colesterol. Substanțele uleioase eliberate din boabele cafea în timpul înmuierii, cunoscute sub numele de diterpene, au fost legate de creșterea colesterolului când au fost consumate în cantități mai mari (șase căni de cafea sau mai mult).

Filtrele de cafea din hârtie captează de obicei diterpenele și nu permit ca acestea să ajungă în cafea. Întrucât cafeaua făcută la presa franceză este nefiltrată, aceasta conține mai multe diterpene decât cafeaua filtrată în mod tradițional.

„Concentrația de cafestol, un tip de diterpenă, în cafeaua făcută la presa franceză, este de aproximativ 300 de ori mai mare decât cea care se face cu filtrele de hârtie”, spune medicul cardiolog Robert Fishberg, relatează Huffington Post.