Competiția globală a fost câștigată însă de Brad Keywell, CEO al Uptake Technologies Inc. Brad Keywell este al treilea antreprenor american care câștigă această competiție antreprenorială globală. Brad Keywell a fondat Uptake Technologies Inc., un furnizor de software de analiză predictivă, în anul 2014, după ce lansase cu succes alte șase companii (inclusiv Gruopon) care, împreună, au cumulat o valoare de peste 6 miliarde de USD. De la înființare, Uptake Technologies Inc. a crescut de la 50 la 750 de angajați și a devenit start-up-ul cu cea mai rapidă creștere până la pragul de valoare de 2 miliarde de USD.

În prezent, compania lucrează cu multe companii industriale, pe care le ajută să își îmbunătățească productivitatea și eficiența prin utilizarea inteligenței artificiale (AI) și să creeze valoare comercială din valorificarea datelor operaționale.

Brad Keywell, CEO Uptake Technologies Inc.: ”Revoluția în colectarea datelor și înțelegerea predictivă care sprijină industriile globale să devină disruptive este doar începutul. Ca antreprenor în acest domeniu în permanentă schimbare, îmi propun să creez pe mai departe soluții sustenabile pentru unele dintre cele mai presante provocări economice și sociale din lume.”

Ovidiu Șandor, CEO Mulberry Development: „Evenimentul a fost un bun prilej de a întâlni alți antreprenori de succes din întreaga lume, cu povești fascinante, care inovează, creează și dezvoltă lumea din jurul lor. Au fost câteva zile inspiraționale prin schimburi de idei, într-un context diferit de business, cu oameni speciali.”

”Anul acesta am fost prezenți pentru a patra oară în finala mondială a competiției EY World Entrepreneur Of The YearTM. Cred în continuare că antreprenoriatul are o importanță esențială pentru România și că noi, prin acest program, am reușit să schimbăm percepții și să contribuim la crearea unui ecosistem antreprenorial local mai puternic”, a declarat Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY România și Moldova și Chief Operating Officer pentru EY Europa Centrală și de Sud-Est și Regiunea Asiei Centrale.

