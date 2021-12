Recent, Compania Națională Poșta Română a informat că veniturile lunare ale vârstnicilor vor întârzia în ianuarie 2022. Decalajul este explicat prin faptul că banii pentru drepturile sociale vor fi virați în conturile Poștei Române pe 4 ianuarie, lucru care se întâmplă anual.

„Într-o lună obișnuită, Poșta Română primește prima parte a banilor de pensii cu trei zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate. Partenerii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice vor vira contravaloarea drepturilor de protecție socială, în conturile Poștei Române, cu o decalare de câteva zile, ca la orice început de an. Transformarea acestora în cash și distribuirea în gențile fiecărui factor poștal durează aproximativ trei zile.”, a transmis Compania Națională Poșta Română.

Calendarul de achitare a pensiilor pentru 2022

Calendarul de achitare a pensiilor din sistemul public de pensii (pensii de asigurări sociale de stat, agricultori, veterani de război, văduve și văduve de război, IOVR) va arăta în felul următor:

– pensie primită la domiciliu: 6 – 17 ianuarie 2022;

– pensie ridicată de la ghișeele subunităților poștale: până în data de 19 ianuarie 2022;

În ciuda acestei informații neplăcute pentru unele persoane, există și vești bune! Guvernul a decis recent să ofere un ajutor pe lângă pensie pentru milioane de pensionari. Executivul decide azi, 28 decembrie, noua măsură.

Ședință importantă de Guvern marți

Guvernul se întruneşte marţi, în şedinţă, având pe ordinea de zi, printre altele, un proiect de hotărâre care stabileşte că, de la 1 ianuarie 2022, pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, vor beneficia de compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor.

În prezent, de acest program beneficiază cei cu pensii de până la 1.299 lei/lună.

Ce alte proiecte se mai află pe ordinea de zi

Pe agenda Guvernului se mai află un proiect de hotărâre prin care se stabileşte că schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, se va aplica până la 31 decembrie 2023.

Cabinetul Ciucă va discuta şi un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic până în 3.000.000 pasageri pe an pentru care Consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă din cauza pandemiei de COVID-19.

Pentru aeroporturile regionale cu un trafic între 200.000 şi 3.000.000 pasageri pe an bugetul maxim alocat este de 42.544.000 lei, iar pentru cele cu un trafic situat sub 200.000 pasageri pe an bugetul maxim este de 41.494.000 lei.