„Avem serioase probleme cu arhivele. Oamenii sunt disperați. Știu ca au muncit în viață și nu își pot procura actele de care au nevoie”, a declarat Violeta Alexandru.

Eforturile depuse

„Niciunui ministru înaintea mea nu i-a păsat. Am găsit peste 15 mii de dosare cu termene până la un an. Eu cu colegii de la casele de pensii am făcut eforturi, nu putem face nimic peste noapte. Sunt evidente problemele, în continuare. Totuşi, o reducere de la 14.000 de dosare la 2.600, cât încă avem în lucru, înseamnă o îmbunătăţire. Şi acest lucru l-am atins în doar câteva luni de mandat. Regret sincer că oamenii trebuie să aștepte în continuare peste termenul legal de 45 de zile. Unele dintre răspunsurile la solicitările de recalculare dezamăgesc în continuare pentru că oamenii au sperat, deşi documentele depuse nu sunt de natură să genereze o recalculare şi unii dintre dânşii sunt dezamăgiţi de răspuns. Fac tot ce este omeneşte posibil ca acest număr de dosare întârziate să se rezolve în cel mai scurt timp”, a adăugat aceasta.

O diferențiere între cei care au muncit și cei care nu au muncit

„Eu pun accent pe cei care au muncit cât mai mult în viață. Acelor oameni le spun că le respect activitatea desfășurată. Eu îmi doresc o justă măsură, o diferențiere între persoanele care au muncit toată viața și care au o pensie egală cu cei care nu au muncit. Vom găsi o soluție și pentru pensia minimă.

Nu există nicio situație modificată față de momentul când am preluat guvernarea. În bugetul de anul acesta sunt prevăzute sumele. Ele nu sunt în acest moment pe masă.

Am pus sumele în buget. Există o lege care trebuie aplicată. Legea nu e modificată, nu există niciun element în plus”, a conchis Ministrul Muncii.

Pensiile internaționale

„În toată ţara, avem probleme serioase în întârzierea activităţii legată de calculul pentru pensiile internaţionale. Am văzut şi la Cluj, şi la Bistriţa că este nevoie de o decizie pe care o voi şi lua în scurtă vreme, alături de preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), pentru a reloca, a reorganiza echipa Caselor, astfel încât la pensii internaţionale să se implice mai multe persoane, faţă de una, două, aşa cum văd că sunt încadrate în medie pe fiecare Casă, având în vedere volumul mare de solicitări de la românii plecaţi în străinătate, mai ales din Spania, în ambele Case de care discutăm”, a delcarat Violeta Alexandru legat de pensiile internaționale.

Ministrul a adăugat că a cerut CNPP o situaţie clară a solicitărilor privind pensiile internaţionale, care să fie gata în luna martie, şi admite că întârzierile în stabilirea acestor pensii, care au ajuns şi până la trei ani, sunt cauzate şi de comunicările dificile cu instituţiile omoloage din alte state, în special Italia.

